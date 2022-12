eBay-Kleinanzeigen-Verhandlung eskaliert: „Verreck an deinem Stuhl“

Von: Jannis Gogolin

Ein Kleinanzeigen-Nutzer erfährt eine wilde Preisverhandlung inklusive Todeswunsch. Dabei wollte er nur einen Gaming-Stuhl verkaufen.

München – Skurrile Anfragen und Preisverhandlungen bei eBay-Kleinanzeigen sind keine Seltenheit. Speziell in der Weihnachtszeit auf der Suche nach Geschenken ist die Stimmung angespannt. Dabei stellen sich die Menschen mal mehr, mal weniger intelligent an. Doch manchmal eskaliert der Kontakt zwischen Interessent und Anbieter. Wie auch in diesem Fall, geschildert von einem Reddit-Nutzer im Subreddit r/wasletztepreis.

Preisverhandlung auf eBay-Kleinanzeigen über Gaming-Stuhl – „Verrecke“

Angeboten wird ein gebrauchter Gaming-Stuhl der Marke Game Rocker. Neben einem passenden Monitor bieten die Sitzmöbel, ergonomisch geformt und mit sportlichem Aussehen, die perfekten Bedingungen für anspruchsvolle Gaming-Stunden. Mit 76 Euro auf Verhandlungsbasis kann der betreffende Stuhl als echter Schnapper durchgehen, verglichen mit dem angegebenen Neupreis von 180 Euro.

Weil der erste Chat-Kontakt des Interessenten noch höflich verlief, konnte der Verkäufer schwer ahnen, wie schnell die Stimmung umschlagen würde. Denn das Angebot des potenziellen Käufers war ihm mit 60 Euro eigentlich zu niedrig. Darum macht er seinem Gegenüber ein Angebot: Falls der Stuhl in einer Woche noch nicht verkauft sei, komme er auf den angebotenen Preis zurück.

Angebotener Preis zu niedrig – daraufhin eskalieren die Chat-Nachrichten

Hier traf er das erste Mal auf Irritation vonseiten des potenziellen Käufers. „Wegen 16 Euro eine Woche warten? Hmm“, antwortete er auf das Angebot. Als daraufhin der Noch-Besitzer etwas verärgert vorschlug, das Entgegenkommen „sein zu lassen“, brachen beim Interessenten alle Dämme.

„Verreck an deinem Stuhl“, schleuderte er dem Verkäufer im Chat entgegen. Es interessiere sich ja eh keiner für das Objekt, er bleibe sowieso darauf sitzen. „Ohja, sehr erwachsen“, entgegnete der Inserierende ihm, wenig interessiert an einem beidseitigen Erguss an Todeswünschen. Bevor er die Preisverhandlungen abbrach, wünschte er dem ausgerasteten Kleinanzeigen-Nutzer nur noch „viel Spaß beim neuen Account-Erstellen“. Die Vermutung, dass er den Account des Wüterichs gemeldet hat, liegt nahe.

Der Subreddit r/wasletztepreis ist bekannt für seine Sammlung an komischen, tragischen oder dreisten Anfragen auf der Verkaufs-Plattform eBay-Kleinanzeigen. So sorgte ein Post in dem Forum über ein Sofa und die Bandscheibenvorfälle des Interessenten für Lacher unter den knapp 300 000 Mitgliedern. Dabei gibt es über das Kleinanzeigen-Portal auch nette Geschichten wie Freundschaften, die durch einen Kauf entstanden sind, oder sogar eine Hochzeit.