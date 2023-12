Ex-Mafia-Größe in Italien vor Gericht – „Van Gogh Boss“ bietet irren Deal an

Ein ehemaliger Mafia-Boss steht in Italien vor Gericht. Um eine lange Haftstrafe zu umgehen, entschloss er sich nun zu einer spektakulären Offerte.

Neapel – Mafia-Größe Raffaele Imperiale muss sich in Italien vor Gericht verantworten. Für seine Machenschaften wurde „Van Gogh Boss“ in Neapel angeklagt. Diesen Spitznamen „Van Gogh Boss“ verdankt Imperiale seiner Kunst-Leidenschaft – vor allem der niederländische Maler Vincent van Gogh hatte es ihm angetan.

„Van Gogh Boss“: Mafia-Größe hatte eine Schwäche für den weltberühmten Künstler

Der Mafioso besaß zwei Gemälde des weltberühmten Künstlers, beide waren am 7. Dezember 2002 aus dem Van-Gogh-Museum in Amsterdam gestohlen worden. Und waren danach für 13 Jahre unauffindbar. Es handelte sich um das 1882 fertiggestellte Werk „Strand von Scheveningen bei stürmischem Wetter“ sowie „Gemeinde verlässt die reformierte Kirche in Nuenen“ aus dem Jahr 1884. Erst im Januar 2016 tauchten die Gemälde wieder auf, die italienische Zollpolizei konnte diese in der Nähe von Neapel sicherstellen. Anschließend wurden sie dem Amsterdamer Van-Gogh-Museum zurückgegeben und seit 2017 wieder öffentlich gezeigt.

Ihr ehemaliger „Besitzer“ Imperiale wurde 2021 in Dubai aufgegriffen. Hier endete damals seine fünf Jahre andauernde Flucht vor den Behörden. Es folgte im März 2022 die Auslieferung nach Italien. Ein weiterer Mafia-Boss wurde kürzlich auf Korfu ebenfalls gefasst – weil Fußball-Fan ist.

Mafia-Boss in Italien vor Gericht – jetzt macht er ein irres Insel-Angebot

Imperiale droht eine Haftstrafe von 14 Jahren und zehn Monaten. Nun signalisierte er Kooperationsbereitschaft mit den Behörden. Um das Strafmaß zumindest zu verringern, machte er am Montag (27. November) vor dem zuständigen Gericht in Neapel ein irres Angebot: Imperiale will den italienischen Behörden eine Insel übergeben. Das berichteten mehrere Medien, darunter der britische Guardian. Es handelt sich um eine kleine Insel der künstlich erschaffenen Inselgruppe „The World“. Diese liegt vor Dubais Küste in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Aus der Luft betrachtet ergeben die einzelnen Inseln zusammen eine Weltkarte.

Ob es dem Mafia-Boss mit der Unterstützung seiner sage und schreibe 20 Strafverteidiger gelingen wird, dank des Insel-Angebots eine geringere Strafe zu bekommen? Der ermittelnde Staatsanwalt Maurizio De Marco äußerte sich zurückhaltend: „Es ist klar, dass Imperiale eine Strafminderung anstrebt. Wir prüfen die Stichhaltigkeit seiner Aussagen, aber es scheint keine Zweifel an ihrer Echtheit zu geben.“ Imperiales Insel trägt den Namen Taiwan. Er habe sie wohl während seiner Flucht erworben, so die Ermittler. Geschätzter Wert der Insel: Umgerechnet 60 bis 70 Millionen Euro.

Vom Drogendealer zum Kopf eines der 50 größten Kartelle

Nach Erkenntnissen der ermittelnden Beamten hatte sich der „Van Gogh Boss“ in Kreisen der neapolitanischen Mafia vom Drogenhändler zu einem führenden Camorra-Mitglied hochgearbeitet. In Amsterdam soll er in seinen Anfängen Cannabis verkauft haben, später der Kopf eines Super-Drogenkartells in den Niederlanden gewesen sein. Auch in Deutschland treibt die Mafia offenbar ihr Unwesen.

Ex-Mafia-Boss Raffaele Imperiale besitzt eine Insel. Sie gehört zu der Inselgruppe „The World" an der Küste vor Dubai.

Die Ermittler in Italien sind davon überzeugt, dass es sich dabei um eines der 50 größten Drogenkartellen der Welt handelt. Auch dank eines mutmaßlichen Monopols auf peruanisches Kokain, hieß es weiter. Derweil wurde ein anderer berüchtigter Mafia-Boss nach 30 Jahren Flucht aufgespürt. Er sollte nie wieder in Freiheit leben – und verstarb in einem Gefängnis in Italien. (kh)