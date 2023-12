Weihnachtsbonus: Angestellte fassungslos, was sie bekommt – versteuern muss sie es auch noch

Von: Andreas Knobloch

Drucken Teilen

Vor Weihnachten freuen sich viele Angestellte auf einen Bonus, was eine Amerikanerin allerdings bekommen hat, ist schwer zu vergleichen.

München – Das 13. Monatsgehalt ist nicht bei allen Firmen verankert, diejenigen, die das allerdings bekommen, dürfen sich glücklich schätzen. Über einen kleinen Geldsegen vor Weihnachten freut sich so ziemlich jeder. Wobei eine nett gemeinte Geste vom Arbeitgeber auch nach hinten losgehen kann, vor allem, wenn sie einer Unverschämtheit gleicht. Eine Amerikanerin hat nun gezeigt, was sie von ihrer Firma bekommen hat – und war fassungslos.

Weihnachtsbonus, der versteuert werden muss - abkassiert als 15-Dollar-Kartoffel?

13. Monatsgehalt, Urlaubsgeld, Jahresbonus – ganz oben ins Regal wollte die Firma von Amanda nicht fassen. In die Mitte allerdings auch nicht. Die Chefs haben sich gar keine Mühe gemacht. Amanda schrieb auf der Plattform X (die früher einmal Twitter hieß). „In meiner Arbeit gibt es eine Kartoffel-Theke für unseren Weihnachtsbonus. Ich habe buchstäblich eine ‚Krankenhauskartoffel‘ als Bonus bekommen.“

Was wie ein Witz klingt, wird noch absurder: „Sie haben außerdem gesagt, dass der Wert von 15 Dollar auf unserer Gehaltsabrechnung versteuert wird. Braucht jemand eine Assistentin, sodass ich gleich kündigen kann?“ Auch die Deutsche Bahn blamierte sich mit einem Weihnachts-Post.

„Das ist ein Witz, oder?“: Amandas Follower können Weihnachtsbonus nicht fassen

Dazu zeigte sie ihre Ofenkartoffel auch. Und in der Kommentarspalte gab es einige überraschte Leute. „Es gibt nicht mehr zu sagen“, meint einer. „Ich hätte es mit 40 Dollar an Zutaten vollgestopft“, schlägt ein anderer vor, allerdings kontert Amanda: „Die haben sie für uns befüllt.“ „Das ist die kleinste Kartoffel, die ich je gesehen habe“, schreibt ein Follower. Zusammenfassend stellte eine Person fast: „Das ist ein Witz, oder?“ Viele andere rieten ihr, eine Beschwerde zu schreiben oder auf die Barrikaden zu gehen. Allerdings merkte Amanda auch an, dass sie ihren Job bräuchte und davor zu viel Respekt hätte. Auch die New York Post berichtete über die Kartoffel-Causa.

Eine nette Geste hatte sich auch eine Münchnerin vorgenommen, weil sie ein Buch von ihrem Kumpel leihen durfte. Auch das ging nach hinten los.