Alpen-Attacke: Kühe greifen Schüler-Gruppe an – Bergrettung muss eingreifen

Von: Anna Lorenz

Teilen

Im Tiroler Wandergebiet Axamer Lizum wurde eine amerikanische Schülergruppe von Kühen attackiert und musste von der Bergrettung zurück zur Unterkunft gebracht werden.

Tirol – Sie wirken treumütig, friedvoll und freundlich: Kühe sind nicht nur ein Wahrzeichen der Landwirtschaft, sondern auch gefragte Fotomotive. Selbst ein Almabtrieb musste nach Tierschutzprotesten nun umgestaltet werden – so beliebt sind die Tiere. Die Sympathie für die, oft glockenbehangenen Wiederkäuer kann jedoch gefährlich werden.

Nicht selten unterschätzen Wanderer und Touristen das Aggressionspotenzial, das eine wütende Kuh aufzubringen vermag und werden teilweise schwer verletzt. Wie bedrohlich die Tiere sich verhalten können, mussten nun auch 40 Schüler aus den USA erleben, die sich in Tirol einem Angriff gleich mehrerer der, bis zu 700 kg schweren Tiere ausgesetzt sahen.

Kuhangriff in Tirol: US-Schülergruppe flüchtet vor aggressiven Rindern in Richtung Bergspitze

Wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilt, war die 44-köpfige Ausflüglergruppe, bestehend aus 40 Schülern im Alter zwischen acht und 18 Jahren, sowie vier Lehrern, am Sonntag (21. August) im Wandergebiet Axamer Lizum in den Stubaier Alpen unterwegs. Etwa um 16.00 Uhr waren die amerikanischen Touristen mit der Standseilbahn auf das „Hoadl“ hinaufgefahren, von wo aus sie in Richtung Widdersberg aufbrachen. Im Bereich des sogenannten „Halsl“, so die Landespolizeidirektion weiter, stießen die Ausflügler dann auf eine Gruppe von Kühen, die dort weidete. Im Gegensatz zu einem der in Tirol wieder häufiger gesichteten Wölfe war dies primär kein überraschender Anblick.

Allerdings attackierten die Tiere, deren natürlicher CO2-Ausstoß in der bayerischen Politik gerade hohe Wellen schlägt, aus bisher unbekannten Grund auf einmal die 44-köpfige Wandermannschaft. Die Amerikaner ergriffen vor den wild gewordenen Kühen daraufhin die Flucht in Richtung der Nockspitze. Naheliegend könnte sein, dass die Touristen den Rindern zu nah gekommen sind; wie agrarheute informiert, seien insbesondere „Muttertiere“ oft aggressiv gegenüber potenziellen Eindringlingen. „Kommen Menschen oder Hunde zu nahe, können Kühe das als Angriff sehen und dementsprechend reagieren.“

Stubaier Alpen: Schüler von Kühen angegriffen – Gruppe muss nachts aus Notlage gerettet werden

Zwar ließen die Kühe offenbar von der verschreckten Touristengruppe ab, allerdings brachte das schwindende Tageslicht den Ausflüglern neue Probleme. Den Lehrern gelang es nämlich nicht mehr, sich in der Dunkelheit zu orientieren; außerdem fielen mit Einbruch der Nacht die Temperaturen spürbar. Die Gruppe setzte schließlich einen Notruf ab, da an eine Übernachtung der Wanderer auf dem Berg nicht zu denken war.

Eine Gruppe Kühe griff in Tirol eine 40-köpfige Schülerschar an. (Symbolbild) © IMAGO / Geisser

Daraufhin konnte die alarmierte Bergrettung Axams die Ausflügler ausfindig machen und zur auf 1.840 Metern gelegenen Birgitzalm begleiten, von wo aus sie unter Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Axams/Grinzens und der Alpinpolizei in ihre Unterkunft zurückgebracht werden konnten. Verletzt wurde niemand, allerdings waren sämtliche Gruppenmitglieder leicht unterkühlt.

Wer tagsüber wandern geht, dem dürfte momentan nicht zu kalt werden – Tipps für Bergtouren an heißen Tagen finden Sie hier. (askl)