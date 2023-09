Attacken und Drohungen gegen Tagesschau-Sprecher: ARD-Mann Schreiber zieht Konsequenzen

Von: Romina Kunze

Für seinen Roman musste Constantin Schreiber viel Kritik einstecken; zuletzt in Form einer Torte im Gesicht. Zu manchen Themen möchte er daher gar nichts mehr sagen.

München – Ein Journalist und Islamkenner, der das Wort „Islam“ nicht mehr öffentlich in den Mund nehmen möchte. Diese Konsequenz hat Tagesschau-Sprecher Constantin Schreiber aus einem Vorfall Ende August gezogen. Bei einer Lesung zu seinem neuen Buch an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena hatten ihm Anhänger einer linksradikalen Gruppierung eine Torte ins Gesicht gedrückt. Aus Protest gegen Schreibers islamfeindliche Haltung, wie es hieß.

„Ich mache das nicht mehr“: Constantin Schreiber macht sich künftig selbst mundtot

„Ich werde mich zu allem, was mit dem Islam auch nur im Entferntesten zu tun hat, nicht mehr äußern“, sagte der Tagesschau-Sprecher in einem Interview mit der Zeit. Sein Boykott gelte Talkshow-Anfragen sowie anderen Stellungnahmen. Auch in seinen Büchern wolle der Autor und Journalist das Thema künftig meiden. „Ich mache das nicht mehr“, sagt er dazu entschieden, nachdem die Kritik gegen ihn jüngst in einem klebrigen Vorfall gegipfelt hatte.

Den Vorwurf gegen Schreiber, der privat wie beruflich schon mehrfach mit dem Thema Islam in Berührung gekommen ist und mehrere Jahre in muslimischen Ländern gelebt hatte, begründen die Aktivisten in dessen Bücher. Sieben Werke hat der Tagesschau-Sprecher und Buchautor seit 2010 publiziert. Eine Debatte brach nach seinem Roman „Die Kandidaten“ (2021) aus, in dem eine junge Geflüchtete aus dem Libanon vor der Wahl zur Bundeskanzlerin in Deutschland steht.

Das Buch sei voll mit Feindbildern und beschreibe eine „feindliche Übernahme Deutschlands durch Muslime“, kritisierte die taz damals Schreiber für sein Werk in ihrer Rezension. Einem „Autor rassistischer Hasspamphlete“ wolle man keine Bühne geben, so die Botschaft der Aktivisten, die mit ihrem Torten-Angriff die politische Debatte um Schreiber wiederaufleben lassen.

Tagesschau-Sprecher Schreiber will sich von „toxischen Diskussion“ befreien

Ursprünglich sei er mal in den Journalismus gegangen, weil der Spaß an Debatten hatte, sagte der Tagesschau-Sprecher in dem Interview mit der Zeit. „Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass ich irgendwann in Diskussionen hineingezogen werde, die so toxisch sind, dass sie dann auch ins wirkliche Leben schwappen“, so Schreiber.

Grenzwertige Kritik und Vorfälle im Privatleben habe er schon mehrfach erlebt: Im Interview berichtet Schreiber jetzt von Anfeindungen und Bedrohungen. So soll ihm etwa ein Taxifahrer, nachdem dieser ihn zu Hause abgesetzt hatte, vielsagend mit den Worten „Jetzt weiß ich, wo du wohnst“ verabschiedet haben.

Da erscheint der Torten-Angriff vergleichsweise harmlos, einen „kindischen Akt und einen Versuch, Aufmerksamkeit zu erregen“, nennt Schreiber den Vorfall, der ihn zu seinem Entschluss geführt habe. „Ich will diese Negativität in meinem Leben nicht“, sagt er.

„Wird permanent bewertet und einsortiert“: Tagesschau-Sprecher klagt über fehlende Meinungsfreiheit

Schon im Frühjahr ließ sich Schreiber, der seit 2021 zu den Hauptsprechern der Tagesschau gehört, über politische Debatten und fehlende Meinungsfreiheit aus. „Man kann der Politik nicht mehr entkommen“, sagte Schreiber damals gegenüber der Süddeutschen Zeitung. Jedes Thema sei heutzutage von „politisch-ideologischen Debatten geprägt“. Sei es Sport, Kultur, Ernährung oder Reisen – egal worüber man sich unterhalte, man würde „permanent bewertet und einsortiert“, so Schreiber im April 2023.

Auch in Gesprächen mit Kollegen und anderen Journalisten verspüre er „eine Vorsicht, wenn es um polarisierende Debatten geht“. Seine Konsequenz: Besser gar nichts mehr sagen, als das Falsche; oder falsch verstanden zu werden. „Ob das ein Gewinn ist für die Meinungsfreiheit, ist eine andere Frage“, so der Tagesschau-Sprecher. Kritik hagelte es für die Nachrichtensendung beispielsweise auch für ein fragwürdiges Wording: Ein regelrechter Shitstorm brach aus, als in der Tagesschau von einer „entbindenden Person“ statt „Mutter“ die Rede war. (rku)