„Plötzlich spürten wir Kugeln“ – Tausende Festivalbesucher fliehen nach Hamas-Angriff

Von: Teresa Toth

In Israel herrscht Ausnahmezustand. Auch ein Tanzfestival bleibt von der Terrorgruppe Hamas nicht verschont. Gäste berichten von dem plötzlichen Angriff.

Tel Aviv – Im Süden Israels wurde ein Tanzfestival zur Zielscheibe der Hamas: Tausende junge Menschen trafen sich am Freitagabend (6. Oktober), um das Wochenende über gemeinsam zu feiern, als die Hamas ihren Angriff auf Israel startete. Bilder zeigen, wie die Terrorgruppe dabei auch das Festivalgelände stürmte.

„Der Raketenlärm klang zunächst wie ein Teil der Musik“, habe einer der Festivalgäste gegenüber dem israelischen Channel 12 erklärt, wie blick.ch berichtet. Seit Samstag (7. Oktober) feuert die Hamas Raketen auf Israel ab. Schwer bewaffnete Männer drangen in die Grenzgemeinden ein – so auch in das Kibbutz (eine ländliche Kollektivsiedlung) nahe des Gazastreifens, auf dem das Festival stattfand.

Krieg in Israel: Hamas stürmt bei Angriff auch ein Festival

Festivalbesucher fliehen vor der Hamas, die einen Angriff auf Israel begonnen hat. © X/Nrullansky/Screenshot

„Plötzlich spürten wir die Kugeln um uns herum“, so der Mann. Er sei gemeinsam mit seinen Freunden zu den Autos gerannt. Durch die Menschenmassen sei der Ausgang jedoch blockiert worden. Wie die 20-jährige Besucherin Noya Reuven gegenüber der Times of Israel beschreibt, sei daraufhin eine Massenpanik ausgebrochen. Nachdem Reuven zwei Stunden lang versucht hatte, das Gelände zu verlassen, sei es ihr schließlich gelungen, abseits der Straße zu einer kleinen Seitenstraße zu fahren. Dort nahm sie noch ein gestrandetes Ehepaar auf.

Angriff der Hamas auf Israel: Freiwillige erstellen Listen aller Besucher des Festivals

Eine weitere Partybesucherin sagte, dass bei dem Versuch, die Party zu verlassen, etwa fünf Bewaffnete auf ihr Auto geschossen und einen Totalschaden verursacht hätten, so Times of Israel. Glücklicherweise habe der Fahrer eines Jeeps angeboten, sie und ihre Freundin mitzunehmen. Beim Verlassen des Geländes sei der Mann jedoch erschossen worden und der Jeep in eine Grube gestürzt. Die junge Frau und ihre Freundin hätten sich zwei Stunden lang tot gestellt, bis sie hebräisch sprechende Soldaten hörten, die sie in ein Krankenhaus brachten.

Freiwillige würden derzeit Listen der Partybesucher erstellen, um einen Überblick zu erhalten, wie viele Gäste als vermisst gelten, schreibt das israelische Blatt mit Verweis auf Channel 12. Einer der Freiwilligen habe gehört, dass sich in der Wüste noch einige Partygäste versteckt hielten. Den Eltern wurde geraten, das Gebiet zu meiden. Freunde und Angehörige der Vermissten posten Bilder in den sozialen Medien, in der Hoffnung, Informationen über ihren Verbleib zu erhalten.

Auch eine Deutsche wird seit dem Angriff der Hamas auf das Festival in Israel vermisst

Auch eine Deutsche wird seit dem Angriff der Hamas auf das Festival in Israel vermisst. In einer Videobotschaft erklärt die Mutter der jungen Frau, dass sie Videoaufnahmen gesehen habe, die die Entführung ihrer Tochter zeigen würden. Die Aufnahmen, die in den sozialen Medien kursieren, zeigen eine junge Frau mit unnatürlich angewinkelten Beinen und einer blutigen Kopfwunde.

In dem Krieg steckt auch ein Pärchen aus der Schweiz fest: Es ist fraglich, ob und wann sie das Land verlassen können. Das Auswärtige Amt rät dringend von Reisen nach Israel ab. Das israelische Militär informiert zudem über Verhaltensregeln für die Menschen vor Ort. (tt)