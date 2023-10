Sie trotzen dem Israel-Krieg: Junges Paar heiratet – Bräutigam wird noch während Feier einberufen

Von: Michelle Brey

Teilen

Auf einem Militärstützpunkt feierte ein Paar seine Hochzeit (Symbolbild). © IMAGO / Design Pics

Der Krieg in Israel setzt sich infolge des Hamas-Angriffs fort. Ein Paar lässt sich von seinen Vermählungsplänen nicht abbringen.

Tel Aviv – Monate der Vorbereitung, besondere Vorstellungen: die Hochzeit soll ein einzigartiger Tag werden. Umgeben von den Liebsten den Bund der Ehe einzugehen – das war auch der Plan eines Paares in Israel. Der Krieg in dem Land infolge des Hamas-Angriffs konnte Noam und Nadav nicht davon abhalten. Sie verlegten die Hochzeit kurzerhand auf einen Militärstützpunkt.

Hamas-Angriff auf Israel: Brautpaar feiert Hochzeit auf Militärstützpunkt

Am Mittwoch (11. Oktober) wollte das Pärchen heiraten. Dazwischen kam eine Einberufung zum Reservedienst der Truppen Israels, wie ynetnews berichtete. Zuvor hatten am Samstag (7. Oktober) Kämpfer der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas Israel massiv angegriffen. Die Angreifer töteten nach Angaben Israels mehr als 1200 Menschen und nahmen rund 150 Geiseln. Die israelische Armee nahm in der Folge den Gazastreifen unter Dauerbeschuss. Dabei wurden nach palästinensischen Angaben zunächst mehr als 1400 Menschen getötet. Millionen Palästinenser sollen nun den Norden Gazas verlassen.

Die Hochzeitspläne des Paares wurden infolgedessen jedoch nicht auf ungewisse Zeit verschoben, sondern schlicht geändert. Der Vater des einberufenen Soldaten gab der Zeitung gegenüber einen Einblick in die Gefühlswelt seines Sohnes. „Papa, mir ist bewusst, dass unsere Hochzeit abgesagt wurde, aber ich bin entschlossen, die Moral meiner Freunde zu stärken“, habe er zu ihm gesagt. Die Stimmung am Stützpunkt sei „ziemlich niedergeschlagen“. Er habe sich fest entschlossen gezeigt, die Hochzeit dort auszurichten. Gesagt, getan.

Raketen-Alarm unterbricht Hochzeitsfeier - Bräutigam wird in den Norden Israels einberufen

Musik, tanzen, feiern, essen: Neben einem DJ und einem Caterer sorgte auch der in Israel sehr bekannte Sänger Hanan Ben Ari für einige unbeschwerte, kurze Momente. Der Krieg blieb dennoch allgegenwärtig. Raketen-Alarm unterbrach die Feier kurzzeitig, wie die Zeitung berichtete. Die Menschen suchten Schutz, setzten ihre Feier jedoch fort, als die Sirenen verstummten.

Für das Brautpaar fand die Hochzeit allerdings ein jähes Ende. Denn Nadav wurde in den Norden des Landes einberufen. „Ich freue mich sehr, dass wir eine solche Hochzeit zustande gebracht haben. Es hat mich sehr glücklich gemacht. Mit allen Soldaten zu tanzen und zu jubeln, war wunderbar“, sagte Noam gegenüber ynetnews.

Indes sprach eine Mutter über ihre getötete Tochter und den Inhalt ihrer „Abschieds-SMS“. Eine 25-Jährige wird derweil in Israel als Heldin gefeiert. Sie verhinderte ein Massaker in ihrem Kibbuz. (mbr)