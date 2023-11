Medizinische Sensation: Schwangere Frau hat zwei Gebärmütter – in beiden wächst ein Baby

Von: Ana Wetherall-Grujic

Ärzte sehen einer Risikoschwangerschaft entgegen, die so noch niemand von ihnen behandelt hat: Eine Schwangere hat zwei Gebärmütter, wodurch sie „wilde“ Erfahrungen macht.

München – Eine ganz seltene Weihnachtsüberraschung trägt Kelsey Hatcher gerade in ihrem Bauch. Die US-Amerikanerin ist schwanger. So weit, so normal. Auch, dass Hatcher am 25. Dezember 2023 zwei Kinder in Alabama, USA, auf die Welt bringen soll, ist erstmal nicht so ungewöhnlich. Die medizinische Sensation ist, wo die Babys gerade noch heranwachsen: in zwei Gebärmüttern, aber im selben Bauch.

Weniger als ein Prozent haben zwei Gebärmütter

Das Phänomen eines doppelten Uterus ist selten, die Ursachen dafür sind laut Mayo Clinic unbekannt. Dass eine Frau aber gleichzeitig in beiden Organen Kinder austrägt, habe eine Wahrscheinlichkeit von „eins in einer Million“, sagt Richard Davis Good Morning America. Davis ist Spezialist für Perinatalmedizin und Geburtsheilkunde in Birmingham und an der Einrichtung tätig, die Hatcher betreut.

Noch Ende dieses Jahres sollen Kelsey Hatchers Kinder auf die Welt kommen – ob am selben Tag, ist noch offen. © Imago Images / Panthermedia

Hatcher wurde mit dem seltenen Phänomen Uterus Didelphys geboren. Das heißt, dass die US-Amerikanerin zwei Gebärmütter hat. Wie die Cleveland Clinic erklärt, ist ein doppelter Uterus angeboren und einer der Anomalien des sogenannten Müller-Gangs. Das bedeutet, dass sich Hatchers Gewebe nicht richtig verbunden hat, als sie selbst noch ein Fötus war. Statt zu einer Gebärmutter zusammenzuwachsen, haben sich zwei getrennte Organe entwickelt. Nur 0,3 Prozent der Bevölkerung haben eine doppelte Gebärmutter. In einigen Fällen haben Betroffene auch zwei Vaginen und zwei Gebärmutterhälse.

Behandelnde Ärzte haben Schwangerschaft in zwei Gebärmüttern noch nie erlebt

Shweta Petal ist Hatchers betreuende Gynäkologin. Für sie sind Hatchers Babys zweieiige Zwillinge. „Wahrscheinlich hat sie zweimal ovuliert und je ein Ei ist einen Eileiter hinuntergekomen“, sagt Petal zum Verlauf der ungewöhnlichen Schwangerschaft. Spermien seien dann in den beiden Gebärmüttern hochgewandert und die Befruchtung sei separat passiert. Diese Art der Schwangerschaft sei jedenfalls „sehr, sehr selten“. Es gäbe Gynäkologen, die in ihrer ganzen Karriere nie so einen Fall sehen, sagt Petal dem Lokalsender WVTM.

Die Mediziner Davis und Petal sind beide Teil des Teams, das Hatcher bis zur Geburt der ungewöhnlichen Zwillingsmädchen begleiten. Für die Mediziner ist es ebenso eine neue Erfahrung: Keines der Teammitglieder hat eine Zwillingsgeburt in zwei getrennten Gebärmüttern bisher erlebt.

Babys in zwei Gebärmüttern könnten unterschiedliche Geburtstage haben

Hatchers Babys sollen am 25. Dezember 2023 auf die Welt kommen. Es gibt die Möglichkeit, dass die beiden Mädchen in zwei getrennten vaginalen Geburten auf die Welt kommen. Dabei könnten die Zwillingsmädchen aber unterschiedliche Geburtstage haben. „Sie könnten ein paar Minuten oder Tage getrennt geboren werden“, sagt Petal. Im Falle von Komplikationen könnten die Babys aber auch per Kaiserschnitt geholt werden. Die Geburt ist nicht für alle Mütter der schönste Tag im Leben, zeigen Berichte von Müttern.

Obwohl die Schwangerschaft so ungewöhnlich ist und als risikoreich gilt, verlief sie für Hatcher bisher reibungslos. „Ziemlich wild“ ist für Hatcher aber eine optische Folge dieser Schwangerschaft. Legt sich die werdende Mutter hin, sieht sie die beiden Schwangerschaften auch getrennt in ihrem Bauch: je eine der Gebärmütter auf einer Seite. Hatcher spricht sogar von einem „Loch“. Dennoch sei diese Schwangerschaft ihre letzte. „Obwohl wir dankbar für diesen Segen sind, wird das definitiv das Ende sein“, kündigt Hatcher an. (anwe)