Skifahrer in Italien seit Tagen vermisst: Mysteriöser Anruf bei Schwester löst neue Suche aus

Von: Richard Strobl

In Italien ist die Suche nach einem vermissten Skifahrer nach einem mysteriösen Anruf wiederaufgenommen worden. (Collage) © CNSAS/Bergrettung Südtirol

Ein potenzieller Notruf eines seit Tagen verschwundenen Skifahrers lässt in Italien neue Hoffnung aufkeimen. Die Bergrettung hat die Suche erneut aufgenommen.

Bormio – Ein Skifahrer wird in Italien seit dem vergangenen Donnerstag (26. Oktober) vermisst. Die umfangreiche Suchaktion wurde – auch aufgrund schlechter Wetterverhältnisse – vorübergehend eingestellt. Nun hat ein rätselhafter Anruf des Vermissten neue Hoffnung geweckt.

Am Montag haben die Bergrettungsteams aus Bormio, Trafoi, Taufers und Sulden die Suche nach dem vermissten 58-Jährigen aus der Umgebung von Mailand wieder aufgenommen. Ursprünglich war die Suche am Stilfser Joch nach mehreren Tagen bereits eingestellt worden, wie Rai berichtet. Doch ein nächtlicher Telefonanruf änderte die Lagebewertung.

Vermisster Skifahrer in Italien: Anruf an Schwester löst erneute Suche aus

In der Nacht ging ein Anruf vom Handy des Vermissten an seine Schwester aus, wie stol.it berichtet. Allerdings konnte keine Sprachverbindung hergestellt werden. Der Anruf dauerte nur wenige Sekunden. Bei einem Rückruf der Schwester konnte kein Signal festgestellt werden. Dennoch könnte der Anruf ein erwartetes Lebenszeichen sein. Eine technische Überprüfung ließ vermuten, dass das Handy des Vermissten tatsächlich aktiviert war, wie es weiter heißt. Die Carabinieri wurden über den Vorfall informiert, die wiederum die Bergrettung benachrichtigten.

Anschließend wurden 21 Bergretter, die Feuerwehr und andere Einheiten alarmiert. Diese kontrollierten auch Hotels und Gebäude auf dem Gletscher und um den Pass. Jedoch leider ohne Erfolg. Im Verlauf des Tages musste die Suche dann wegen schlechten Wetters erneut abgebrochen werden. Neben starkem Wind und Nebel behinderte auch ein Schneesturm die weitere Suche.

Skifahrer aus Italien seit Donnerstag vermisst

Das zuvor letzte Handysignal des Vermissten wurde am Donnerstag um 14 Uhr am Stilfser Joch empfangen. Danach verlor sich die Spur des Mannes. Als er am Abend nicht in sein Hotel zurückkehrte, wurde ein Notruf abgesetzt. Am Freitag und Samstag fand eine umfangreiche Suchaktion statt. Die Suche wurde jedoch anschließend eingestellt. Die Schneefälle der letzten Tage und starker Wind verwehten Spuren und bedeckten auch Gletscherspalten teilweise, wie südtirolnews.it berichtet. Auch am Dienstag teilte die Bergrettung mit, dass die Schneefälle eine weitere Suche nicht zuließen. (rjs)

