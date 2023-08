Extrem seltene Krankheit: Mysteriöser Lepra-Fall in den USA stellt Ärzte vor Rätsel

Von: Carolin Gehrmann

Mycobacterium leprae ist das Bakterium, das für die Haut- und Nervenkrankheit Lepra verantwortlich ist. © Kateryna Kon/IMAGO

Lepra ist eine Krankheit, die schwere Folgen haben kann. Ein Fall in Florida sorgte nun für Aufsehen. Die Erreger sind demnach auch in den USA aktiv.

Orlando – Bei einem 54-jährigen Mann aus Zentralflorida wurde die Krankheit Lepra festgestellt. Wie und wo er sich angesteckt haben könnte, wirft für Ärztinnen und Ärzte noch immer viele Fragen auf. Denn obwohl sich weltweit jährlich etwa 200.000 Menschen mit der Krankheit infizieren, hat dieser Fall eine ungewöhnliche Komponente.

Mann in Florida steckt sich mit Lepra an – obwohl er nie das Land verlassen hat

Das Besondere an dem Fall: Die Ansteckung des Mannes muss mit großer Wahrscheinlichkeit in den USA erfolgt sein. Den Staat Florida hat der Erkrankte nämlich nach eigenen Angaben noch nie verlassen. Dabei liegen die Lepra-Hotspots eher in anderen Regionen auf der Erde. Die meisten Fälle verzeichnen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge Indien und Brasilien.

Lepra spielte für Infektiologen in den USA deshalb lange nur eine untergeordnete Rolle. Wurden Fälle in den USA registriert, dann waren sie meistens durch Reisen oder Migration mitgebracht worden oder durch den Kontakt mit Gürteltieren entstanden. Die Tiere gelten ebenfalls als Träger des für die Krankheit verantwortlichen Bakteriums Mycobacterium leprae.

Lepra verbreitet sich in Florida – Ansteckungen finden demnach auch vor Ort statt

Doch der Fall in Florida zeichnet ein anderes Bild. Zum einen gibt es offenbar einen Anstieg der Fälle in der Region – zum anderen scheinen sich immer mehr Menschen die Krankheit vor Ort eingefangen zu haben. Rajiv Nathoo, der Dermatologe, der bei dem 54-Jährigen zu der Diagnose Lepra kam, hat seine Erfahrungen zusammen mit anderen Kollegen in der Fachzeitschrift Emerging Infectious Diseases veröffentlicht.

In dem Artikel erklärt er, dass es wahrscheinlich sei, dass bei etwa 34 Prozent der Neuansteckungen mit Lepra in Zentralflorida zwischen 2015 und 2020 keine der üblichen Risikofaktoren vorgelegen haben. Möglicherweise sind sie also in Florida erfolgt. Das sei ein Hinweis darauf, dass die Krankheit in Florida inzwischen endemisch sei und die Erreger lokal kursieren.

Lepra scheint in Florida endemisch geworden zu sein

Lepra wird demnach in Florida also von Mensch zu Mensch oder Mensch zu Tier übertragen – und nicht aus Lepra-Gebieten eingeschleppt. Etwa ein Fünftel aller Lepra-Erkrankungen in den USA betreffen Nathoo zufolge den Staat Florida.

Bei dem 54-Jährigen ist aber noch immer nicht abschließend geklärt, wie er sich die Krankheit zugezogen hat. Denn nach seinen Angaben habe er weder Kontakt mit einem Lepra-erkrankten Menschen gehabt noch mit Personen, die sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben. Auch einen Kontakt mit Gürteltieren verneinte er.

Leprakranker Mann in Florida hatte bereits über Jahre Ausschlag an Händen und Füßen

Der Mann hatte bereits seit mehreren Jahren einen schmerzhaften Ausschlag an Händen und Füßen. Irgendwann sei auch das Gesicht betroffen gewesen. Ein sogenanntes „Löwengesicht“, das durch Gewebewucherungen entsteht, sei typisch für die Krankheit, wie das Ärzteblatt erklärt, das ebenfalls über den Fall berichtete. Schließlich habe der Mann die Praxis von Rajiv Nathoo in Orlando aufgesucht, der die Krankheit bei ihm feststellte.

Bei dem Mann wurde eine Antibiotika-Therapie eingeleitet, heißt es beim Center for Diesease Control and Prevention (CDC). Eine solche Behandlung dauert normalerweise zwischen einem und zwei Jahren. Die Heilungschancen sind bei richtiger Einnahme sehr gut.

In Deutschland spielt die Infektionskrankheit Lepra keine Rolle

In Deutschland ist Lepra sehr selten und spielt für Mediziner:innen keine Rolle. Die letzte Erkrankung hierzulande wurde laut Bundesgesundheitsministerium 2019 gemeldet, vermutlich aufgrund einer Reise in ein Risikogebiet. Eine andere Hautkrankheit ist hingegen auch in Deutschland auf dem Vormarsch: Krätze. Auch auf chronischen Juckreiz sollte man achten – er kann schwerwiegende Ursachen haben.