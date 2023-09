„Rekordverdächtiges Tief“: Meereisforscher teilen beunruhigende Antarktis-Entdeckung mit

Von: Tanja Banner

Teilen

In der Antarktis gibt es im September 2023 „rekordverdächtig“ wenig Meereis. (Archivbild) © IMAGO/imageBROKER/G. Lacz

In der Antarktis gibt es zu wenig Eis, das stellt jetzt auch die US-Raumfahrtorganisation Nasa fest. Doch einen Funken Hoffnung gibt es noch.

Antarktis – Die schlechten Nachrichten rund um die Antarktis reißen nicht ab. Nachdem ein Forschungsteam kürzlich in einer Studie festgehalten hatte, dass es die intensivste Hitzewelle, die bisher aufgezeichnet wurde, in der Antarktis gab, gibt es nun neue beunruhigende Nachrichten von der eisigen Region rund um den Südpol der Erde. Dort gibt es nämlich zu wenig Eis, wie Satellitenaufnahmen zeigen.

Die Ausdehnung des Meereises in der Antarktis schwankt im Jahresverlauf stark – in der Regel erreicht sie im Februar ihren Tiefstwert und den höchsten Wert im September. Wie Satelliten zeigen, wurde die flächenmäßig größte Eisbedeckung mit 16,96 Millionen Quadratkilometern vermutlich am 10. September erreicht. Das ist jedoch kein Grund zur Freude – im Gegenteil: Nach Angaben der US-Raumfahrtorganisation Nasa ist das der niedrigste Wert der maximalen Ausdehnung seit 45 Jahren.

Die Gletscher schmelzen – So verändert der Klimawandel die Erde Fotostrecke ansehen

Zu wenig Meereis in der Antarktis: „Rekordverdächtiges Tief“

Der Durchschnittswert für die Jahre 1981 bis 2010 liegt laut Nasa bei 18,71 Millionen Quadratkilometern. Der Wert für 2023 liegt etwa eine Million Quadratkilometer unter dem bisherigen Negativrekord aus dem Jahr 1986. „Es handelt sich um ein rekordverdächtiges Meereis-Tief in der Antarktis“, erklärt Walt Meier, Meereisforscher am National Snow and Ice Data Center in den USA in einer Mitteilung. „Das Meereis-Wachstum scheint um fast den gesamten Kontinent herum gering zu sein, nicht nur in einer Region.“ Bereits im Juli sorgten sich Forscherinnen und Forscher, dass sich in der Antarktis dieses Jahr zu wenig Eis bildet.

Warum wächst das Meereis in der Antarktis so langsam?

Die Wissenschaft versucht nun zu verstehen, warum das Meereis in der Antarktis so langsam wächst. Vermutet werden eine Kombination aus dem Wetterphänomen El Niño, Windmustern und wärmeren Meerestemperaturen. Doch es gibt noch einen Funken Hoffnung für das Meereis in der Antarktis: Die aktuellen Messungen sind noch vorläufig, wie die Nasa mitteilt. Sie könnten noch revidiert werden – beispielsweise dann, wenn sich das Meereis doch noch vergrößert. Anfang Oktober soll die endgültige Analyse veröffentlicht werden.

Auch im Norden der Erde, in der Arktis, sehen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine Veränderung beim Eis: Die Nordwestpassage, die nördlich des amerikanischen Kontinents den Atlantik mit dem Pazifik verbindet, hat deutlich niedrigere Eislevel. „Es ist dort viel offener als früher. Es scheint auch viel mehr loses Eis mit geringerer Konzentration zu geben – sogar in Richtung Nordpol – und Gebiete, die früher im Sommer ziemlich kompakte, feste Eisplatten waren. Das ist in den letzten Jahren häufiger der Fall gewesen“, stellt Meier fest. (tab/dpa)