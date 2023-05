Oliver Pocher will für Deutschland beim ESC antreten – eindeutige Reaktionen folgen

Allemagne Zero Points – Beim diesjährigen Eurovision Song Contest, landete Deutschland erneut auf dem letzten Platz. Comedian Oliver Pocher hätte da einen Plan für 2024.

Berlin – Der ESC 2023 ist vorbei. Für die Hamburger Rock-Band „Lord of the Lost“, die Deutschland ins Rennen geschickt hatte, gab es nur mickrige 18 Punkte, damit den letzten Platz. Schon wieder.

Nach der dramatischen Punkte-Pleite für Deutschland hagelt es von allen Seiten Kritik. Vor allem das Netz reagierte schonungslos. Dabei fand Entertainer Olli Schulz, der gemeinsam mit Jan Böhmermann das Event für den österreichischen Radiosender FM4 kommentierte, den Auftritt nicht so schlecht, dass es den letzten Platz verdient hätte. „Da habe ich heute deutlich schlechteres gesehen“. Die Outfits der Band hingegen sorgten allerdings für spitze Kommentare.

Ex-Teilnehmer Guido Horn postete sein Fazit auf seiner Facebook-Seite. Sein Rat: „Einfach mal pausieren“. Auch Showmaster Thomas Gottschalk meldet sich zu Wort und schimpft auf seinem Instagram-Account: „Bei aller Liebe, aber wir werden vom Rest Europas doch inzwischen verar***t, was die Bewertung beim ESC betrifft. Die mögen uns einfach nicht“. Aber auch ESC-Gewinnerin Loreen hat nicht viel zu lachen. Derweil werden schwere Plagiatsvorwürfe gegen die Schwedin erhoben.

Oliver Pocher beim ESC 2024: „Ich stehe bereit“

Comedian Oliver Pocher hat einen Plan, wie Deutschland beim nächsten ESC 2024 aus dieser Misere kommen könnte – nämlich mit ihm. Bei der Bekanntgabe des finalen Punktestands, postete der Comedian auf Instagram ein Bild vom ESC und kommentierte: „Und wieder letzter. Ich stehe bereit“, mit einem Emoji mit Sonnenbrille.

Dabei gibt es fast nichts, was der Tausendsassa Oliver Pocher noch nicht ausprobiert hat. Als Moderator, polarisierenden Komiker und Schauspieler ist er nach 20 Jahren vor der Kamera fester Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft. Aber hat er auch das Zeug zum ESC? Zumindest bringt er musikalische Erfahrung mit. Sein Song „Schwarz und Weiß“ war eine der Hymnen des Sommermärchens 2006 und der Refrain wurde, wie der Stern schreibt, rund 12 Jahre lang nach Toren der deutschen Fußball-Nationalmannschaft (zumindest bei Heimspielen) gespielt.

Auch gemeinsam mit seiner Frau Amira hat er seine musikalische Ader 2020 erneut unter Beweis gestellt. In ihrem Rap-Song „Influenza“ nahmen sie als „Straßenkobra“ und „Straßenkatze“ Influencer aufs Korn.

ESC: Dass TV-Entertainer Potenzial dafür haben, bewies schon Stefan Raab

Dass Pocher zum ESC will, äußerte er bereits 2019 auf Instagram. Damals tanzte er bei Let´s Dance mit und sorgte mit seinen urkomischen Outfits für viel Unterhaltung. Damals schrieb er: „Ich glaube, nach „Let’s Dance“ in diesem Jahr, sollte ich mir mal den Eurovision Song Contest nächstes Jahr vornehmen.“

Das Netz reagierte begeistert:

„Der ESC kann dadurch nur unterhaltsamer werden“.

„Nicht nur ankündigen. MACH es bitte Oli, dann sehe ich mir den Mist auch gerne mal wieder an! Zu Zeiten von WADDE HADDE DUDE DA war ich ESC Fan“.

„Versuch es mal, schlechter geht es ja kaum. Und mit einer lustigen Show kriegst du bestimmt noch einen Punkt obendrauf“.

Die Chancen wären vermutlich gar nicht so schlecht. Stefan Raab trat selbst 2000 in Stockholm beim ESC an und landete mit seinem Gute-Laune-Song „Wadde hadde dudde da“ auf dem fünften Platz. Ob der NDR auf Pochers Plan aufspringt, wird sich allerdings noch zeigen. Großes Entertainment wäre jedenfalls Programm. (Vivian Werg)