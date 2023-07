Nachbar klagt über Klavierspieler, der „keine Fortschritte“ macht – und kassiert Konter

Von: Kai Hartwig

Streit unter Nachbarn ist keine Seltenheit. In einem Wohnhaus löste klassische Musik diesen nun aus. Der Gescholtene offenbarte Überraschendes.

München/Berlin – Der Alltag unter Nachbarn ist mitunter problematisch. Nicht immer verläuft das Zusammenleben harmonisch. Besonders beim Thema Lärm kommen immer wieder unterschiedliche Auffassungen zutage. Das zeigte nun auch ein Fall in Berlin, wo ein Beschwerdezettel eine Reaktion verursachte.

Anwohner beklagt sich über „Geklimper“ von Klavierspieler, der „keine Fortschritte“ macht

Auf der Instagram-Seite „Notes of Berlin“ wurde der besagte Zettel nun veröffentlicht. Dem Post zufolge hing dieser in einem Haus im Berliner Stadtteil Moabit. Der Verfasser hatte offenbar ein Problem mit einem Nachbarn, der mit seiner Musik für laute Töne sorgte. „Sehr geehrte Damen und Herren, mit dem klangvollen Piano“, begann er seine öffentliche Beschwerde. Er wusste also nicht, wer genau ihn hier um die nötige Ruhe brachte.

Der genervte Anwohner fuhr fort: „Bitte gönnen Sie mir doch wenigstens die gesetzlichen Ruhezeiten zur Entspannung, ohne dass ich Ihr Geklimper (23 Uhr oder 3 Uhr morgens) hören muss!!!“ Allein die Anzahl der Ausrufezeichen lässt erahnen, wie sehr dem Verfasser des Zettels das Klavierspiel auf den Geist ging. Doch damit nicht genug: Die Piano-Musik war ihm nicht nur zu laut, sondern genügte auch qualitativ nicht seinen Ansprüchen. Ihm sei aufgefallen, dass der unbekannte Klavierspieler „seit geraumer Zeit keine Fortschritte machen“ würde.

Nachbar wünscht Klavierspieler „viel Glück beim ‚Üben‘“ – und kassiert Konter

Es folgte ein vermeintlich gut gemeinter Rat: „Weshalb ich Ihnen nahelegen würde, doch eine Musikschule aufzusuchen oder YouTube zu benutzen. Dort gibt es auch Videos mit Onlinekursen, ganz umsonst.“ Der Beschwerdezettel endete mit einem frechen Satz. „Weiterhin auf gute Nachbarschaft und viel Glück beim ‚Üben‘ (denke das brauchen Sie)“, stand dort geschrieben, gefolgt von einem bittersüßen „Liebe Grüße, Ihr Zuhörer“.

Beim Lesen dieser Zeilen wird so mancher denken, dass hier vielleicht ein Anfänger geübt haben dürfte. Und dieser womöglich nicht alle Töne sauber traf. Doch weit gefehlt, glaubt man den Worten, mit denen der mutmaßliche Klavierspieler auf den Beschwerdezettel antwortete. „Lieber Zuhörer“, begann dieser seinen Antwortzettel, den er direkt neben den ersten Zettel klebte. „Durch mein ‚Geklimper‘ entstandene Unannehmlichkeiten bitte ich zu entschuldigen. In Zukunft schenke ich den Ruhezeiten mehr Beachtung“, zeigte sich dieser diesbezüglich durchaus einsichtig.

Klavierspieler antwortet mit überraschender Offenbarung

Doch den Vorwurf, sein Klavierspiel fehle es an Qualität, wollte er so nicht auf sich beruhen lassen. „Die Beurteilung meiner musikalischen Fähigkeiten überlasse ich lieber meinen Musiklehrern und Professoren als Ihnen. Das „Geklimper“ hatte demnach wohl ein angehender Profi zu verantworten. Der mutmaßliche Musikstudent führte weiter aus, dass besagter Beschwerdezettel des Nachbarn „für große Erheiterung in meinem Umfeld gesorgt“ habe. Und bat den anonymen „Zuhörer“, sich erkennen zu geben. Man könne bei einem Kaffee gerne über klassische Musik fachsimpeln.

Ein Beschwerdezettel an einen Klavierspieler machte in Berlin die Runde. © Montage: IPPEN.MEDIA/Instagram.com/Viola Lopes/dpa

Der Klavierspieler unterschrieb seinen Zettel mit dem Wort „Hochachtungsvoll“ und seinem Namen „Raphael“, womöglich ergänzt durch weitere Angaben, um die direkte Kontaktaufnahme zu erleichtern. Diese wurden aber auf Instagram aus Datenschutzgründen unkenntlich gemacht. Ob es zu einem Versöhnungsgespräch samt musikalischer Fachsimpelei gekommen ist, blieb unklar. Bei den Instagram-Usern sorgte der Fall derweil für Belustigung.

„Hochachtungsvoll“ – „passiv aggressiv“ oder Beweis für „Manieren und Höflichkeit“?

„Gute Retourkutsche“ oder „Cooler Konter des Pianisten“, hieß es. Aber auch Kritik an Raphaels Wortwahl kam auf, samt Unterstellungen: „Es gibt kaum etwas passiv aggressiveres als Hochachtungsvoll“, schrieb ein Nutzer. „Hochachtungsvoll? Aus welchem Jahrhundert kommt er denn“, fragte sich eine Userin. „Hochachtungsvoll sagt man heutzutage, wenn man eigentlich ‚Sie Ar*******‘ sagen möchte“, behauptete eine andere. Dieser These trat ein Nutzer allerdings entschieden entgegen. Er empfand das Wort „Hochachtungsvoll“ vielmehr als Beweis für „Manieren und Höflichkeit“.

