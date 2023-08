Anwohner beschweren sich mit Wut-Zettel über Passanten – „Wie bei einer Trompete“

Bürger bringen den Beef

In Heidelberg haben sich Anwohner mit einem Wutzettel über zu laute Passanten beschwert. So kam die kreative Idee an.

Heidelberg - Wer kennt es nicht? Zumindest wenn man im Zentrum einer Stadt wohnt, sollte einem das Problem bekannt vorkommen: Lärm machende Menschen. Gerade in Studentenstädten kommt es häufiger vor, dass die jungen Leute bis in die Puppen feiern – gerne auch mal unter der Woche.

Beschwerde in Heidelberg: „Liebe Passanten! Können Sie sich vorstellen...“

So verwundert es nicht, dass in Heidelberg, wo rund 23 Prozent der Menschen studieren, Anwohner auf eine besonders kreative Idee kamen, um den Lärm auf den Straßen einzudämmen. Oder zumindest versuchten sie, darauf aufmerksam zu machen. Auf einem in einer Klarsichtfolie verpackten Zettel stand: „Liebe Passanten! Können Sie sich vorstellen, dass Ihre Stimmen in den Häuserschluchten – wie bei einer Trompete – nach oben lauter ankommen und dass hier Menschen schlafen wollen?“

Anwohner beschweren sich in Heidelberg besonders kreativ bei ihren Mitmenschen.

Der Urheber beließ es allerdings nicht bei dem Text, sondern zeigte sich zudem malerisch begabt. So wurde zusätzlich eine Trompete mit einer grünen Schlafmütze auf den Zettel gezeichnet. Ob die Nachricht wohl die Störenfriede erreichte? Ungewiss.

Im Netz ist die Meinung über den Beschwerdezettel verschieden: „Wir haben leider das gleiche Problem“

Bei Instagram zeigten jedenfalls viele Menschen Verständnis. Einer schrieb: „Man sollte meinen, dass Menschen unabhängig von Häuserschluchten in der Lage sind, sich spätabends/nachts leise zu unterhalten. Rücksicht nehmen ist so einfach und gar kein Problem. Machen nur immer weniger Leute. Unreflektiert darüber lachen und andere als spießig zu bezeichnen, ist halt einfacher.“

„Wir haben leider das gleiche Problem“, kommentierte eine andere und erzählte von einem „kleinen Parkplatz nebenan“: „Der Wachdienst telefoniert mit Mutti ab 22 Uhr über Videotelefonie in die Türkei. Und dann mit dem Rest der Familie. Im Schlafzimmer kommt es bei uns lauter an, als er unten telefoniert. Nachts, wenn Leute fröhlich nach Hause gehen, wird noch ein Schwätzchen unterm Fenster gehalten, sodass du den TV lauter machen musst.“

Andere fanden derweil die Reaktion übertrieben. „Deutsche, wenn jemand erzählt, wie ein Nachbar 24/7 in den Wänden bohrt, dabei schreit und seine Frau befriedigt, die Kinder Trampolin auf dem Fußboden springen, der Flur als Mülleimer verwechselt wird, der Eingang von einem Auto zugeparkt wird, die Polizei sich nicht mehr ins Viertel traut, ganze Schweine auf dem Balkon gegrillt werden und fünf Fernseher gleichzeitig auf maximaler Lautstärke laufen“, machte sich einer lustig. Sein Lösungsvorschlag für die unter dem Lärm leidenden Menschen ist einfach: „Zieht doch aufs Land.“ Zuletzt berichtete BW24 auch über ein von einem Grundschulkind selbstgemaltes Warnschild, das die User im Netz rührte.

