Brand in Geflüchtetenunterkunft in Apolda: Mindestens ein Toter – Kind (9) wird vermisst

Von: Moritz Bletzinger

Am Sonntagmorgen bricht ein Brand in einer Unterkunft für Geflüchtete in Apolda aus: Einsatzkräfte finden einen Toten im Gebäude. © Johannes Krey/dpa/picture alliance

Feuer in Apolda: Eine Geflüchtetenunterkunft brannte am Sonntagmorgen, dabei ist mindestens ein Mensch gestorben. Es könnte sich um ein vermisstes Kind handeln.

Apolda – Am frühen Sonntagmorgen (4. Juni) brach ein Feuer einer der Unterkunft für Geflüchtete in Apolda (Thüringen) aus. Beim Brand wurden zehn Menschen verletzt. Alle von ihnen haben zu viel Rauch eingeatmet, einer brach sich zudem das Bein.

Toter bei Brand in Flüchtlingsunterkunft in Apolda: Handelt es sich um ein vermisstes Kind?

Einsatzkräfte fanden außerdem einen Toten. Die Polizei teilte mit, es handle sich um einen männlichen Leichnam. Zeitgleich wird ein neunjähriger Junge aus der Ukraine vermisst. Ob er der Tote ist, soll eine Obduktion klären.

Insgesamt 245 Menschen sind in der Unterkunft gemeldet, sie stammen unter anderem aus der Ukraine, Syrien und Afghanistan, teilt tagesschau.de unter Berufung auf die Polizei mit. Mehrere hundert Personen mussten in Sicherheit gebracht werden. Das Deutsche Rote Kreuz versorgt sie in einer Turnhalle mit Wasser und Decken. Unter den Geretteten sind viele Kinder, deshalb organisieren die Helfer auch Babynahrung. Das frühere Schulgebäude ist nach dem Feuer unbewohnbar, die Menschen sollen jetzt mit Bussen in eine Erstaufnahmeeinrichtung nach Hermsdorf gebracht werden.

Feuer in Apolda: Bundesinnenministerin Nancy Faeser drückt Betroffenen ihr Mitgefühl aus

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) drückte den Betroffenen auf Twitter ihr Mitgefühl aus. Sie schreibt: „Diese schreckliche Nachricht macht mich sehr traurig. Mein ganzes Mitgefühl gilt der Familie und den Geflüchteten, die hier wohnten. Den Rettungskräften, die schnell geholfen und viele Menschen vor dem Brand gerettet haben, danke ich sehr herzlich.“

Ursache für Brand in Flüchtlingsunterkunft in Apolda unklar: Polizei startet Todesermittlungsverfahren

Wie der Brand entstanden ist, ist momentan unklar. Die Staatsanwaltschaft Erfurt hat ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren eingeleitet, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Das sei in Brandfällen mit Todesopfern das normale Vorgehen. Ein Anfangsverdacht auf ein Verbrechen muss dafür nicht im Raum stehen.

Im oberbayerischen Eitting brannte Ende April eine Asylbewerberunterkunft nieder. Das Großfeuer gab Feuerwehren und Kripo Rätsel auf. Es waren zwei Feuer ausgebrochen.