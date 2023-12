Nur halb gegendert? Neuer Hinweis-Text bei Medikamenten sorgt für Aufsehen

Von: Sandra Sporer

Drucken Teilen

Den Hinweis zu Risiken und Nebenwirkungen kennt eigentlich jeder. Bald wird jedoch eine neue Formulierung zum Einsatz kommen. Das gefällt nicht jedem.

München – Auf Reddit postete ein Nutzer einen Screenshot, der die neue Formulierung des Warnhinweises zeigt. Dem Anschein nach handelt es sich um einen Werbespot, der vor einem Video angezeigt wurde. Der Anfang des Satzes ist noch wie gehabt: „Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage“. Anschließend heißt es jedoch nicht mehr wie gehabt „und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker“ sondern „und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke“.

Es wird also künftig gegendert. Das war jedoch nicht, worum sich viele der Kommentare drehten. Ein anderer Kritikpunkt, den auch die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V. (ABDA) teilt, steht im Zentrum der Online-Diskussion.

Apothekerverbände sehen den gegenderten Hinweis-Text als Affront

„Es ist einfach unfair, dass die Ärzte und Ärztinnen aufgeteilt wurden und genannt sind und aus Apothekern wurde ‚in ihrer Apotheke‘. Sorry, dann hätte man auch in ihrer Praxis sagen können“, fasst ein Reddit-Nutzer den Sachverhalt zusammen. Ein anderer meint: „Ist ‚Arztpraxis‘ technisch gesehen nicht anständig gegendert? Weil wenn ‚in der Apotheke‘ geht, wäre das ja ein platzsparenderes Äquivalent.“

Am Gendern selbst stören sich verhältnismäßig wenige. Nicht immer Standard. So gibt es immer wieder Diskussionen rund um das Thema. Etwa zum Gendern im Fernsehen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will das Gendern an Schulen und bei Behörden sogar verbieten. Aber auch sonst wird in der Reddit-Community fleißig diskutiert. Etwa über rätselhafte Buchstaben auf Auto-Sticker oder auch eine Leberkas-Kreation, die nicht nur Bayern fassungslos macht.

Auch die ABDA ist kein Fan der neuen Formulierung. Gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) beklagte die Vorsitzende der Vereinigung, Gabriele Regina Overwiening, dass die neue Formulierung sowohl den Apothekerinnen vor den Kopf stoße als auch ein Affront gegen den Berufsstand an sich sei. „Warum sollten Ärztinnen und Ärzte persönlich und genderkonform genannt werden, die Apotheke aber nur als Ort?“, fragte die Vorsitzende.

Gender-Debatte: Alternative Formulierung des Warnhinweises für Arzneimittel der ABDA fand kein Gehör

Schon als die Änderung im Juli 2023 im Zuge des Arzneimittellieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetzes (ALBVVG) zur Sprache kam, regte die ABDA eine alternative Formulierung an. Laut einem Bericht der Pharmazeutischen Zeitung (PZ) schlug die Vereinigung in einem Statement folgende Alternative vor: „Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und holen Sie ärztlichen oder apothekerlichen Rat ein“. Diese fand jedoch kein Gehör.

Laut der PZ soll der neue Warnhinweis ab dem 27. Dezember Anwendung finden. Damit verwirklichte Gesundheitsminister Karl Lauterbach eine Maßnahme, die er bereits 2022 angekündigt hatte. Gegenüber der Bild sprach er sich bereits damals für die Maßnahme aus, denn sie entspreche „der Realität der Versorgung“. Auch Overwiening kam im Zuge dieses Artikels zu Wort und merkte an, dass das auch in Apotheken der Fall sei. (sp)