Geplatztes Riesen-Aquarium in Berlin: So spektakulär war der Aquadom

Von: Patrick Huljina

Teilen

In Berlin ist der Aquadom geplatzt. Wir haben alle Informationen zum Riesen-Aquarium in der Hauptstadt für Sie zusammengefasst.

Berlin - In den frühen Morgenstunden des 16. Dezember 2022 ist der Aquadom in Berlin geplatzt. Das riesige Aquarium galt bislang als eine beliebte Touristenattraktion der deutschen Hauptstadt. Es befand sich im CityQuartier DomAquarée – einem Touristen- und Freizeitzentrum im Bezirk Mitte, unweit des Berliner Doms. Darin gibt es unter anderem Restaurants, Geschäfte, ein Hotel und das Großaquarium Sea Life, zu dem das geplatzte, zylinderförmige Aquarium gehörte.

Aquadom in Berlin: „Größtes, zylindrisches, frei stehendes Aquarium der Welt“

Der Aquadom im Sea Life Berlin war nach Angaben der Betreiber das „größte, zylindrische, frei stehende Aquarium der Welt“. Es war ein Behälter aus Acrylglas, der 16 Meter hoch war und einen Durchmesser von 11,5 Metern hatte. Das Aquarium bildete den Abschluss des Rundgangs durch die Sea-Life-Meereswelten. Besucher konnten in einem Aufzug durch das Innere des Aquariums hindurch fahren.

In dem Becken lebten etwa 1500 Fische aus über 100 verschiedenen Arten. Laut Angaben der Feuerwehr sind bei dem Unfall alle Fische gestorben. Der Aquadom war mit insgesamt einer Million Liter Salzwasser gefüllt – das entspricht 1000 Kubikmeter Wasser mit einem Gewicht von 1000 Tonnen. Die Temperatur des Wassers wurde auf 26 Grad Celsius angeheizt.

Der Aquadom im Sea Life Berlin, das größte frei stehende zylindrische Aquarium der Welt. (Archivbild) © Jörg Carstensen/dpa

Geplatztes Riesen-Aquarium in Berlin: Eröffnung 2003 – Modernisierung bis Sommer 2020

Der Aquadom und das Sea Life in Berlin wurden im Dezember 2003 eröffnet. Der Fahrstuhl für Besucher durch das Innere des Tanks war laut der Nachrichtenagentur AFP ab 2019 für eine großangelegte Generalüberholung geschlossen. Den Angaben zufolge wurde das Aquarium bis Sommer 2020 umfassend modernisiert. Der Aufzug durch das Innere des Aquadoms wurde allerdings erst nach dem Ende der Corona-Beschränkungen im Juni 2022 wiedereröffnet.

Aquadom in Berlin geplatzt: Ermittlungen zum Aquarium-Unfall laufen

Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Aquarium-Unglücks in Berlin laufen. Hinweise auf einen gezielten, gewaltsamen Anschlag gab es laut Angaben der Polizei zunächst nicht. Stattdessen wird eine Materialermüdung vermutet. Ein großer Teil des Wassers lief laut der Feuerwehr wohl durch die Türen im Erdgeschoss auf die Straße und dort in die Gullys. In den Kellergeschossen habe man nicht viel Wasser gefunden.

Bei dem Aquarium-Unfall wurden auch Teile des umgebenden Hotels zerstört. Die knapp 300 Gäste mussten das Gebäude verlassen. Viele von ihnen berichteten von einem explosionsähnlichen Knall zwischen 5.30 Uhr und 5.45 Uhr. Das zerstörte Erdgeschoss wurde mit Rettungshunden nach Menschen abgesucht. Zwei Menschen wurden nach Polizeiangaben verletzt und ins Krankenhaus gebracht. (ph)