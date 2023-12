Sensationsfund in Italien: Neue Touristen-Attraktion unweit des berühmten Kolosseum in Rom

Von: Anna-Lena Kiegerl

Drucken Teilen

In Rom wurde ein neues architektonisches Meisterwerk freigelegt. Besonders ein Mosaik erstaunt und gibt Auskunft über die Geschichte des Besitzers.

Rom – Ein „unvergleichliches Mosaik“ aus Muscheln, Marmor und kostbarem Glas. Für Besucher der italienischen Hauptstadt gibt es ab Frühjahr etwas Neues zu bestaunen. Denn dann wird ein antikes römisches Stadthaus für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Es ist mehr als 2000 Jahre alt.

Das antike Rom ist bis in die heutige Zeit bekannt für seine damals fortschrittliche und atemberaubende Architektur. So ziehen zahlreiche Bauten und Gebäude von damals Touristenströme an, die sich nicht immer respektvoll verhalten.

Sensationsfund in Rom: Ein „authentischer Schatz“

Als einen „authentischen Schatz“, bezeichnet Kultusminister Gennaro Sangiuliano das Gebäude, in dem das einzigartige Wandgemälde zu finden ist. Das Mosaik zeigt drei große Schiffe, die auf eine befestigte Küstenstadt zu fahren. Das lässt darauf schließen, dass der Besitzer des Hauses siegreich aus einer Schlacht heimkehrte. Es ist wahrscheinlich, dass er ein Senator war. Darauf deuten Bleirohre an den Wänden hin. Diese zeigten wohl „spektakuläre Wasserspiele“, die die Besucher des Senators unterhielten.

Besonders das Mosaik der Villa erstaunt. © AFP/Italienisches Kulturministerium

Im Jahr 2018 hatten Archäologen Mauern entdeckt, die sich anschließend als mehrstöckiges Haus herausstellten. Bisher wurden noch nicht alle Räume freigelegt. Die Arbeiten werden noch bis ins nächste Jahr andauern. Alfonsina Russo, Leiterin des archäologischen Parks des Kolosseum meint, dass das Gebäude „so schnell wie möglich für die Öffentlichkeit zugänglich“ gemacht werden soll. Sie spricht von einem der eindrucksvollsten Orte im antiken Rom.

Fund nahe des Kolosseum in Rom: Mosaik begeistert

Vor allem das Mosaik sei wegen der Chronologie und Komplexität der dargestellten Szenen „außergewöhnlich“, erklärte das Ministerium. Zudem hatte man im Nebenraum weißen Stuck von „höchster Qualität“ gefunden.

Der Fund bestätigt historische Quellen, welche beschreiben, dass sich Residenzen großer römische Senatorenfamilien im nordwestlichen Bereich des Palatin, einem der Hügel der Stadt, befanden. Außerdem ist die Villa ein Beispiel der „Luxuria“, dem Zurschaustellen von Wohlstand und Rang durch prächtige Villen und Lebensstil.

Doch nicht nur in Italien hinterließen die Römer ihre erstaunlichen Bauten. Auch in Deutschland findet man immer wieder Rückstände aus der Zeit der Römer. So auch in NRW, wo Archäologen einen uralten Römer-Palast entdeckten. (kal)