Krimi-Superstar Heinz Baumann ist tot – Schauspiel-Ikone lebte zuletzt in Schwabing

Evelyn Hamann mit Heinz Baumann in der Serie „Adelheid und ihre Mörder“ © IMAGO / teutopress

Die deutsche Schauspiel-Ikone Heinz Baumann ist tot. Der Krimi-Darsteller verstarb bereits am Samstag.

München - Schauspieler Heinz Baumann ist tot. Die Krimi-Ikone sei am Samstag in München friedlich eingeschlafen, teilte die Agentur Hahlweg am Dienstag in München mit. Er wurde 95 Jahre alt. Baumann ist unter anderem aus der ARD-Krimiserie „Adelheid und ihre Mörder“ und der ZDF-Produktion „Soko 5113“ bekannt.

Heinz Baumann gestorben: Krimi-Welt trauert

Baumann wurde am 12. Februar 1928 in der Nähe von Oldenburg geboren. Ab 1948 wirkte er an zahlreichen Theatern in der gesamten Bundesrepublik. Sein Spielfilmdebüt gab er 1960 an der Seite von Liselotte Pulver in der Komödie „Das Spukschloss im Spessart“.

Sein Part als Kriminalhauptkommissar Jürgen Sudmann in der ZDF-Produktion „Soko 5113“ über ein Team der Münchner Kriminalpolizei gehörte später zu seinen größten Fernseherfolgen. Baumann wirkte darin von 1972 bis 1992 mit.

In den 90er Jahren entwickelte sich seine komische Rolle als Kriminalhauptkommissar Ewald Strobel in „Adelheid und ihre Mörder“ an der Seite von Evelyn Hamann zu einem weiteren Höhepunkt seiner Karriere.

Schauspieler Heinz Baumann ist tot: Er lebte zuletzt in München-Schwabing

In der ARD-Produktion spielte er ab 1993 den Leiter einer Mordkommission, der von seiner Sekretärin bei der Lösung von Fällen übertrumpft wird. Für diese Rolle erhielt er 2002 den Bayerischen Fernsehpreis. Die Serie endete 2007 nach Hamanns Krebstod.

Baumann war bis zu ihrem Tod im Jahr 2003 40 Jahre lang mit Schauspielerin Gardy Brombacher verheiratet. Er hat eine Tochter aus einer Beziehung mit Beatrice Richter. Baumann lebte zuletzt mit seiner Lebensgefährtin in München-Schwabing. (afp)