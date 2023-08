„Können Sie nicht lesen?“: Deutscher Arzt blafft Bergbahn-Mitarbeiterin an – die bringt ihn vor Gericht

Von: Andreas Knobloch

Beim Skifahren ist ein deutscher Arzt unverschämt geworden. Jetzt muss er dafür die Strafe zahlen. © IMAGO / Eibner Europa

Ein deutscher Arzt dachte wohl, er habe die Macht über das Alter seines Sohnes - jetzt musste er sich vor einem Salzburger Gericht verantworten.

Salzburg - Ja, es mag sein, dass sein Skifahren kein billiges Vergnügen ist. Anfahrt, Ausrüstung, Tageskarte, Verpflegung und weiteres können das Hobby zu einem teuren Spaß machen. Jedoch sollte man - um Kosten zu sparen - auf legale Art und Weise schauen, wo man sich den einen oder anderen Cent sparen kann. Und nicht wie ein deutscher Arzt gleich Urkundenfälschung versuchen.

Deutscher Arzt in Salzburg vor Gericht, weil er seinen Sohn jünger machte als er ist

Am 4. August musste nämlich der Mediziner samt Ehefrau und Sohn vor Gericht in Salzburg Platz nehmen. Das berichtet Salzburg24.de in Berufung auf die APA. Ihm wurde Betrug, Bestimmung zum Betrug und Urkundenfälschung vorgeworfen. Das Risiko nahm er in Kauf, um ein paar Hundert Euro weniger zahlen zu müssen, die Strafe ist jetzt weitaus mehr.

Was war passiert? Im Dezember 2022 wollte die Eltern auf den Wunsch des Sohnes, wie Salzburg24.de schreibt, eine günstige Saisonkarte für ein Pinzgauer Skigebiet besorgen. Der heute 20-Jährige wollte also damals noch im Jugendtarif fahren. Der Vater stellte ihm daraufhin eine falsche Meldeauskunft aus. Somit war der Sohn nicht im Jahr 2003, sondern fälschlicherweise 2004 geboren. Die Saisonkarte hätte somit 291 Euro weniger gekostet. Doof nur: der Sohn ist auch schon in der Vergangenheit unter seinem richtigen Alter dort Skigefahren und der Schwindel flog beim Blick in die Datenbank auf.

„Können Sie nicht lesen?“: Vater soll Bergbahn-Mitarbeiterin angeblafft haben

Doch das war noch gar nicht die Spitze des Eisbergs oder im Bild zu bleiben: des Skigebiets. Denn als der Vater von einer Bergbahn-Mitarbeiterin auf den Fehler hingewiesen wurde, habe dieser den gefälschten Bescheid gezeigt und sie angeblafft: „Können Sie nicht lesen?“. So wird eine Bergbahn-Vertretung von der APA auf Salzburg24.de zitiert. Laut dem Bericht hat der Vater eine Praxis in Deutschland, besitzt aber eine Unterkunft im Pinzgau, die der Sohn bewohnt.

„Alle drei Beschuldigten werden die Verantwortung übernehmen. Der Sohn kam auf die Idee, die Jugendkarte zu beanspruchen und sein Vater wollte ihm Geld sparen. Es ist allen drei sehr unangenehm und peinlich. Es tut ihnen leid“, wird der Verteidiger zitiert. Vor Gericht bekannten sich alle drei als schuldig. Richterin und Staatsanwaltschaft einigten sich auf eine Diversion, die Geldstrafen zur Folge hatte. Für den Vater 800 Euro, Sohn und Mutter zahlten 100 Euro.

