Frau klagt wochenlang über Ohrenschmerzen – Arzt findet unglaublichen Fremdkörper

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Eine Frau hatte einen Diamanten im Ohr. © Screenshot Weibo

Was ist das Beste, das passieren kann, wenn man Ohrenschmerzen hat? Dass diese weggehen, klar. Doch in diesem besonderen Fall gibt es einen „Bonus“.

München – Ohrenschmerzen sind eine schlimme Sache. Selbst Stars wie Cathy Hummels sind dagegen nicht gefeit. Eine Frau aus China klagte über Wochen über Schmerzen, und nur unter Überredungskunst ihrer Freundin begab sie sich in ärztliche Behandlung. Als sie bei einer Ohruntersuchung in einer örtlichen Klinik untersucht wurde, zog ein Arzt tatsächlich einen Diamanten aus ihrem Hörkanal.

China: Frau drückt Diamant mit Wattestäbchen tief in Hörkanal

Laut der Nachrichtenagentur Asiawire sagte die Frau, sie sei dem Anraten ihrer Freundin folgend am 22. September 2023 zu einer nahegelegenen Klinik in Xi‘an in der nordwestchinesischen Provinz Shaanxi gegangen. Wochenlang hatte sie zuvor über Schmerzen geklagt und bereits vermutet, dass etwas in ihr Ohr gelangt sei.

Während der Untersuchung führte der Mediziner eine kleine Kamera in ihren Gehörgang ein und bemerkte, dass sich tatsächlich etwas in ihrem linken Ohr befand. Die Patientin sagte, sie habe versucht, das Ding mit einem Wattestäbchen herauszuholen, habe aber offenbar nur geschafft, es weiter hineinzudrücken.

Als der Arzt den Gegenstand herausnahm, staunten Patientin, Freundin und medizinisches Personal nicht schlecht: Es war ein Diamant. Die Patientin erkannte das Schmuckstück wieder und sagte, sie besitze ein Paar Diamantohrringe. Anfang des Monats habe sie bemerkt, dass einer der Juwelen verschwunden sei. Die Frau postete das Video der Untersuchung im sozialen Netzwerk Weibo.

Ohrring löste sich wohl im Schlaf: Patientin in China dankt Freundin

Sie war davon ausgegangen, dass der Diamant ihr irgendwann heruntergefallen und für immer verloren gegangen sei. Doch nachdem der Arzt den Ohrring in ihrem Ohr gefunden hatte, ergab eine andere Erklärung Sinn: Der Diamant musste sich im Schlaf gelöst haben und in ihr Ohr gerutscht sein. „Gott sei Dank kam ich ins Krankenhaus“, äußerte sie der Agentur zufolge, „sonst wäre mein Ohr möglicherweise in ernsthafte Schwierigkeiten geraten.“

Der Arzt erklärte, dass ihr Ohr durch die Spitze des Edelsteins möglicherweise ernsthaft geschädigt worden wäre, wenn der Schmuck erst zu einem späteren Zeitpunkt entfernt worden wäre. Die Frau war ihrer Freundin sehr dankbar, dass diese sie überredet hatte, rechtzeitig ins Krankenhaus zu gehen. Sie erklärte, sie wolle in Zukunft daran denken, ihre Schmuckstücke vor dem Schlafengehen abzulegen, und rief andere auf, nicht denselben Fehler zu begehen. Eine andere Patientin hatte kürzlich weniger Glück: Ein Arzt barg ein Insekt aus ihrem Ohr. Auch Spinnen kriechen wohl gerne in Ohren. (cgsc)