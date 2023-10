„Keinen Respekt und schlecht erzogen“: Alpen-Wirt rastet wegen Ausflügler-Paar aus

Von: Nadja Zinsmeister

Ein Pärchen wollte ein Restaurant in der Schweiz besuchen. Doch statt eines leckeren Gerichts servierte ihnen der Kellner gleich mehrere Beleidigungen.

Films - Ein Pärchen aus der Schweiz dachte sich während eines Restaurant-Besuchs in der Gemeinde Films am Samstag nichts Böses und griff auf dem Weg zum Tisch selbst nach der Speisekarte. Die Aktion kam beim Wirt jedoch gar nicht gut an. Er beleidigte die hungrigen Gäste im Verlauf ihres Besuchs, sodass sie regelrecht aus dem Restaurant flüchteten. Ein weiteres Schweizer Restaurant sorgte unterdessen wegen seiner Preise für Leitungswasser für Empörung.

Der Vorfall ereignete sich laut Informationen der Schweizer Zeitung 20 Minuten zwischen einer jungen Frau aus Zürich, die mit ihrem Partner Urlaub in der Gemeinde Laax machte, und dem Geschäftsführer des besagten Restaurants. Alle involvierten Personen wollen anonym bleiben, erzählten der Zeitung aber ihre Version der Geschichte. „Wir haben zunächst nachgefragt, ob die Küche noch geöffnet ist. Anschliessend nahmen wir, bevor wir auf die Terrasse gingen, eine Speisekarte von einem der Tische mit“, erzählte die 23-Jährige Zürcherin. Der Kellner habe die Aktion als äußerst respektlos empfunden und das auch laut gesagt. Weiter habe er geschimpft, dass er seine eigenen Kinder besser erzogen habe als die Eltern des Pärchens ihre Kinder.

Restaurant-Besuch im Alpenland geht gründlich schief: Pärchen aus der Schweiz von Wirt beleidigt

Die junge Frau und ihr Partner haben daraufhin beschlossen, nur etwas zu trinken und kein Essen zu bestellen. Das habe den Wirt endgültig zur Weißglut gebracht. „Er sagte uns, dass wir asoziale Zürcher sind, die keinen Respekt haben und dass wir schlecht erzogen wurden.“ Das Pärchen habe den Restaurant-Besuch abgebrochen und sei gegangen, erzählten sie gegenüber 20 Minuten weiter.

Auch der Wirt äußerte sich auf Anfrage der Zeitung zu dem Vorfall in der Schweiz am Samstag. Der 55-Jährige habe es als eine Frechheit empfunden, dass sich die Gäste selbstständig die Speisekarte genommen und zum Tisch spaziert sind. „Ich gehe ja auch nicht einfach in eine Apotheke und bediene mich an den Medikamenten.“

„Asozial und schlecht erzogen“: Schweizer Wirt reagiert nicht zum ersten Mal mit Beleidigungen

Der Name des Restaurants ist anonym, sodass es nicht möglich ist Rezensionen auf Google einzusehen. 20 Minuten berichtet jedoch, das Restaurant habe im Internet teils sehr positives Feedback, teils sehr schlechtes. Ein Screenshot der Zeitung zeigt dabei, dass der Wirt auf Google-Kritik offenbar ebenfalls mit ausfallenden Worten reagieren zu scheint. „Die angebliche Mövenpick Glace entpuppte sich als Billigeis, aber definitiv nicht von Mövenpick! Auf Nachfrage meinerseits hat der Chef des Service nur mit den Achseln gezuckt. Schade“, ist in einer Bewertung zu lesen. „Vielen Dank für Ihren Stern, trinken Sie weniger Alkohol, damit das Eis besser schmeckt“ antwortete der Wirt auf den Beitrag. Das habe das junge Pärchen aus der Schweiz als Grund gesehen, selbst keine schlechte Bewertung zu hinterlassen. Auf eine weitere Beleidigung wollte es demnach verzichten.

Der Restaurantpächter scheint unterdessen zufrieden mit seinem Geschäft zu sein. Auch hinsichtlich der teils schlechten Bewertungen im Internet entgegnete er der Zeitung, dass schlechte Werbung ebenfalls Werbung sei. Das Restaurant sei seit vierzehn Jahren im Betrieb, viele einheimische Gäste würden regelmäßig kommen. (nz)