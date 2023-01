Paracetamol hilft als Schmerzmittel – doch es kann auch zur großen Gefahr für die Leber werden

Aspirin, Paracetamol oder Ibuprofen: Wann welches Schmerzmittel am besten hilft

Von: Jan Knötzsch

Schmerzen? Kennt jeder, hat jeder schon gehabt. Was dann hilft, sind Schmerzmittel wie Aspirin, Ibuprofen und Paracetamol. Doch welches Mittel hilft wann?

Berlin – Es kann ganz schnell gehen. Dann, wenn zum Beispiel starke Kopfschmerzen auftreten. Oder bei Zahnschmerzen. Auch bei Rückenschmerzen. Wenn der Schmerz nicht mehr auszuhalten ist, liegt der Griff zum Schmerzmittel nahe. Die kleinen Tabletten sind dann oft der Retter in der Not, lindern den Schmerz und machen die Beschwerden erträglicher. Allen voran Paracetamol, Aspirin und Ibuprofen kennt wohl jeder, der schon einmal zu Schmerzmitteln aus der Apotheke gegriffen hat.

Eben solche wie Aspirin, Paracetamol und Ibuprofen. Doch wie wirken diese Schmerzmittel im Körper überhaupt? Welches der Schmerzmittel ist in welchem Fall am sinnvollsten? Welche Nebenwirkungen treten bei Aspirin, Ibuprofen und Paracetamol auf und wie viele Tabletten der einzelnen Schmerzmittel dürfen Menschen pro Tag einnehmen? kreiszeitung.de gibt eine Übersicht.

Paracetamol, Aspirin und Ibuprofen: Wie funktioniert die Wirkung dieser drei Schmerzmittel im Körper?

Vorweg zur Einordnung: Paracetamol, Aspirin und Ibuprofen, die zu den bekanntesten Schmerzmitteln in Deutschland gehören, zählen zu den rezeptfreien Schmerzmitteln. Damit kann jeder sie in der Apotheke kaufen, ohne dass sie oder eher zuvor ein Rezept von einem Arzt oder einer Ärztin braucht, um für den Kauf der Schmerzmittel berechtigt zu sein.

Doch zurück zu Schmerzmitteln wie Ibuprofen, Paracetamol und Aspirin, das es in verschiedensten Ausführungen gibt: Aspirin Complex, Aspirin Plus C und Aspirin Protect sind die bekanntesten. Aspirin ist bei Erkältungen ein Medikament, zu dem immer wieder gerne gegriffen wird. Die Schmerzmittel wie eben Aspirin, Paracetamol oder Ibuprofen zählen zu den Nichtsteroidalen Antirheumatika. Das heißt: Sie sind Bestandteil einer Gruppe von Medikamenten, die schmerzlindernd, entzündungshemmend und fiebersenkend wirken. Schmerzmittel wirken im menschlichen Körper mit Zellen, Nervenenden des Körpers, dem Nervensystem und dem Gehirn zusammen.

Wenn‘s im Körper wehtut: In welchen Fällen hilt die Einnahme von Ibuprofen als Schmerzmittel?

Doch wie genau verläuft die Wirkung von Ibuprofen, Aspirin oder Paracetamol im menschlichen Körper? Wichtig sind dabei die Botenstoffe im Körper. Sie werden auch Prostaglandine genannt und sind dafür zuständig, über das Nervensystem Schmerz- und Verletzungsmeldungen an das Gehirn weiterleiten. Schmerzmittel wie Ibuprofen, Paracetamol und Aspirin hemmen nach der Einnahme im Körper dann die Enzyme, die für die Bildung der entsprechenden Prostaglandine zuständig sind.

Wann hilft Ibuprofen als Schmerzmittel?

Fieber

Kopfschmerzen

Zahnschmerzen

Regelschmerzen

entzündliche Erkrankungen (zum Beispiel Morbus Bechterew oder Gichtanfällen)

Wie fitbook.de berichtet, spielt bei der Einnahme von Schmerzmitteln und deren anschließender Wirkung im menschlichen Körper sogar die Position, in der man beispielsweise Aspirin, Ibuprofen oder Paracetamol einnimmt, eine Rolle. Laut des Portals dauert der Prozess, bis Schmerzmittel im Körper wirken, 100 Minuten, wenn man sich bei der Einnahme auf die linke Körperseite legt. Wer sich jedoch auf die rechte Seite legt, um Schmerzmittel einzunehmen, bei dem wirken sie bereits nach zehn Minuten.

Wann das Schmerzmittel Ibuprofen zu wirken beginnt und wie lange die Wirkung anhält

Ibuprofen, so die Stuttgarter Zeitung, beginnt in der Regel nach 20 bis 30 Minuten zu wirken. Die volle Wirkung entfaltet das Schmerzmittel, das es als Ibuprofen 400, Ibuprofen 600 oder Ibuprofen 800 gibt, erst nach einer oder zwei Stunden. Wird Ibuprofen als Creme auf den Körper aufgetragen, dann entfaltet das Schmerzmittel seine volle Wirkung erst nach ein bis zwei Tagen. Wird Ibuprofen als Zäpfchen eingenommen, dann kann eine erste Wirkung schon nach einer Viertelstunde auftreten, die volle Wirkung erreicht das Schmerzmittel dann nach rund 45 Minuten. Die Wirkung der „Ibu“, wie Ibuprofen im Volksmund gerne genannt wird, hält dann vier bis sechs Stunden an.

Wann sollte Ibuprofen nicht eingenommen werden? Wer eine Allergie gegen Ibuprofen hat, sollte das Schmerzmittel nicht einnehmen. Das gilt auch, wenn man unter bisher ungeklärten Störungen des Blutbildes leidet. Auch, wer an Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwüren beziehungsweise Magen-Darm-Blutungen oder -durchbrüchen leidet, sollte von Paracetamol als Schmerzmittel die Finger lassen. Ebenso auf der Liste der Fälle, in denen Paracetamol nicht eingenommen werden sollte: Hirnblutungen, Leber- oder Nieren-Funktionsstörungen, schwere Herzinsuffizienz, schwere Dehydration, Windpockeninfektion. Im letzten Drittel einer Schwangerschaft wird auch von der Paracetamol-Einnahme abgeraten.

Die maximale Tagesdosis bei der Einnahme von Ibuprofen als Schmerzmittel liegt bei 1200 mg für Erwachsene und Jugendliche über 12 Jahren mit einem Gewicht von mehr als 40 Kilogramm. Die empfohlene Höchstmenge pro Einzeldosis liegt bei 400 mg. Bis zur Einnahme der nächsten Ibuprofen sollte eine Zeitspanne von vier bis sechs Stunden liegen. Ohne den Rat einer Ärztin oder eines Arztes sollte Ibuprofen nicht länger als vier Tage am Stück verabreicht werden. Ein voller Magen kann die Wirkung von Ibuprofen leicht verzögern. Wenn Ibuprofen auf leeren Magen genommen wird, ist das Risiko von Nebenwirkungen im Magen-Darm-Trakt erhöht. Vorsicht bei der Einnahme von Ibuprofen ist unter anderem bei Angina, Bluthochdruck oder aber

Diabetes und hohem Cholesterinspiegel geboten.

Paracetamol hilft als Schmerzmittel – doch es kann auch zur großen Gefahr für die Leber werden

Ebenso wie Ibuprofen wirken auch Arzneimittel mit Paracetamol schmerzstillend und fiebersenkend. Welche Tageshöchstmenge an Paracetamol Menschen einnehmen dürfen, ist abhängig davon, wie alt und wie schwer sie sind. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) empfiehlt 10 bis 15 mg pro Kilogramm Körpergewicht als Einzeldosis. Anders als Ibuprofen und Aspirin ist Paracetamol nicht entzündungshemmend. Bei Kleinkindern oder auch Babys wird es aufgrund seiner guten Verträglichkeit häufig als Zäpfchen verabreicht. Vorsicht gilt, was die möglichen Nebenwirkungen bei der Einnahme von Paracetamol angeht. Wer das Schmerzmittel überdosiert, kann in große Gefahr geraten: Das Schmerzmittel wird in der Leber abgebaut wird.

Heißt: Eine Überdosierung kann zu akutem Leberversagen führen, das schlimmstenfalls tödlich enden kann. Als Schmerzmittel ist Ibuprofen besonders bei Kopfschmerzen, Fieber, Zahnschmerzen und Regelschmerzen geeignet. Wer an einer Überempfindlichkeit gegenüber Paracetamol oder einem der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels leidet, sollte Paracetamol nicht einnehmen. Vorischt ist dann nötig, wenn man eine chronische Alkoholkrankheit, einer Beeinträchtigung der Leberfunktion oder eine vorgeschädigte Niere hat. Gleiches gilt auch bei gleichzeitiger Einnahme von Medikamenten, die ihrerseits die Leberfunktion beeinträchtigen, oder wenn man an Blutarmut (Anämie) oder unter chronischer Mangelernährung leidet und ein Körpergewicht von unter 50 Kilogramm hat.

Schmerzmittel mit Dreifach-Wirkung: Warum beim „Alleskönner“ Aspirin dennoch Blick auf Nebenwirkungen wichtig ist

Aspirin, so fitbook. com, gilt als das erfolgreichste Medikament auf der Erde und gilt als ungefährlich – weil es eben rezeptfrei ist und so oft benutzt wird. Doch die Nebenwirkungen von Aspirin sind beispielsweise nicht zu unterschätzen. Acetylsalicylsäure, kurz ASS, als Inhaltsstoff des Schmerzmittels Aspirin hat eine Dreifach-Wirkung: ASS hilft gegen Schmerzen, hemmt Entzündungen und senkt Fieber, aber es kann bei der Einnahme Geschwüre und Blutungen im Magen oder Darm hervorrufen, weil es die Schleimhäute im Verdauungstrakt angreift. Aspirin kann zudem auch Asthmaanfälle und Nierenschäden auslösen. Überdies verdünnt Aspirin auch das Blut. Bei Krankheiten von wie Schlaganfall oder Herzinfarkt von Nutzen birgt es somit beispielsweise vor Operationen ein Risiko. Deshalb soll fünf Tage vor Operationen kein Aspirin eingenommen werden.

Wann sollte man Apsirin einnehmen – und wann nicht? Aspirin hilft bei Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Zahnschmerzen, Regelschmerzen und Fieber. Bei Überempfindlichkeit gegenüber Acetylsalicylsäure oder einem sonstigen Bestandteile des Arzneimittels, akuten Magen- und Darmgeschwüren, krankhaft erhöhter Blutungsneigung, Leber- und Nierenversagen, einer schweren, nicht durch Medikamente einstellbarer Herzinsuffizienz (Herzmuskelschwäche) und in den letzten drei Monaten einer Schwangerschaft sollte Aspirin nicht eingenommen werden. Vorsicht walten lassen sollten bei der Einnahme von Aspirin solche Menschen, die eine Überempfindlichkeit gegen andere Entzündungshemmer haben, bei denen Allergien, Asthma, Heuschnupfen, Nasenschleimhautschwellungen oder chronischen Atemwegserkrankungen und die gleichzeitig mit blutgerinnungshemmenden Arzneimitteln behandelt werden.

Für die Einnahme von Aspirin als Schmerzmittel gilt die sogenannte „10-20-Regel“, die besagt, dass Aspirin an maximal zehn Tagen im Monat eingenommen werden kann, an zwanzig Tagen jedoch keine Einnahme erfolgen sollte. Bei dieser Regel werden nicht die an den zehn Tagen verwendeten Tabletten gezählt, sondern nur der jeweilige Tag, unabhängig von der eingenommenen Menge. Laut des Portals netdoktor.de können Kinder ab zwölf Jahren bis zu dreimal täglich eine Aspirin einnehmen. Die Tageshöchstdosis entspricht maximal drei Tabletten (1.500 Milligramm). Erwachsene und Jugendliche können bis zu dreimal täglich eine bis zwei Tabletten einnehmen