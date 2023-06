Charaktereigenschaften des Widders: Geborener Leader oder Sturkopf? So tickt das Sternzeichen

Stärken und Schwächen

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Romina Kunze schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Energetisch, ehrgeizig, ehrlich: diese Eigenschaften schreibt man Widder zu. Das kann dem Sternzeichen im Beruf und in der Liebe jedoch auch zum Verhängnis werden.

Der Widder ist das erste Zeichen im Tierkreis und steht für einen Neubeginn und Pioniergeist. Menschen mit diesem Sternzeichen (geboren zwischen dem 21. März und 20. April) sind bekannt für ihre mutige, unabhängige und ehrgeizige Natur. Als Teil des impulsiven Feuerzeichens wird Widder-Geborenen Engagement, Entschlossenheit und Impulsivität nachgesagt. Doch auch Ungeduld, Ruhelosigkeit und Uneinsichtigkeit zählen laut Verständnis der Astrologie zu den Wesenszügen des Widders.

Unerschrockenes und eigenständiges Sternzeichen: Das sind die Stärken des Widders

Mutig: Widder-Geborene sind dafür bekannt, beherzt zu sein und Risiken einzugehen. Ihnen fällt es vergleichsweise leicht, ihre Komfortzone zu verlassen, um neue Herausforderungen anzunehmen.

Widder-Geborene sind dafür bekannt, beherzt zu sein und Risiken einzugehen. Ihnen fällt es vergleichsweise leicht, ihre Komfortzone zu verlassen, um neue Herausforderungen anzunehmen. Unabhängig: Widder schätzen ihre persönliche Freiheit. Sie sind selten auf andere angewiesen, um ihre Ziele zu erreichen. Damit ähneln sie in dieser Hinsicht dem Sternzeichen Löwen, das ebenfalls dem Feuerzeichen angehört und unabhängig agiert.

Widder schätzen ihre persönliche Freiheit. Sie sind selten auf andere angewiesen, um ihre Ziele zu erreichen. Damit ähneln sie in dieser Hinsicht dem Sternzeichen Löwen, das ebenfalls dem Feuerzeichen angehört und unabhängig agiert. Ehrgeizig: Widder sind zielstrebig und werden von einem starken Ehrgeiz intrinsisch angetrieben.

Widder sind zielstrebig und werden von einem starken Ehrgeiz intrinsisch angetrieben. Enthusiastisch: Widder sind von Natur aus enthusiastisch und bringen ihre Energie gerne in Projekte und Aktivitäten ein.

Widder sind von Natur aus enthusiastisch und bringen ihre Energie gerne in Projekte und Aktivitäten ein. Direkt: Widder sprechen offen über ihre Gedanken und Gefühle, was in der Regel zu einer ehrlichen und direkten Kommunikation ihrerseits führt.

Uneinsichtigkeit und Ungeduld: Wenn des Eifers zu viel wird – Die Schwächen des Sternzeichens Widder

Ungeduldig: Eine der Hauptschwächen von Widder ist ihre mangelnde Geduld. Sie neigen dazu, schnelle Ergebnisse zu erwarten und können unruhig werden, wenn sich Dinge verzögern oder unerwartet in die Länge ziehen.

Eine der Hauptschwächen von Widder ist ihre mangelnde Geduld. Sie neigen dazu, schnelle Ergebnisse zu erwarten und können unruhig werden, wenn sich Dinge verzögern oder unerwartet in die Länge ziehen. Stur: Widder können sich mitunter damit schwertun, ihre Meinung zu ändern oder Kompromisse einzugehen.

Widder können sich mitunter damit schwertun, ihre Meinung zu ändern oder Kompromisse einzugehen. Unvorsichtig: Die Risikobereitschaft von Widder kann manchmal in Leichtsinn umschlagen, was zu unüberlegten Entscheidungen und Handlungen führen kann.

Die Risikobereitschaft von Widder kann manchmal in Leichtsinn umschlagen, was zu unüberlegten Entscheidungen und Handlungen führen kann. Reizbar: Widder können impulsiv und hitzköpfig agieren, besonders wenn sie sich in stressigen Situationen wiederfinden.

Widder können impulsiv und hitzköpfig agieren, besonders wenn sie sich in stressigen Situationen wiederfinden. Dominant: Widder haben eine natürliche Tendenz, die Führung übernehmen zu wollen. Dabei lassen sie sich nur ungern reinreden.

Loyales Sternzeichen: In Freundschaften schätzt der Widder dieselben Werte wie in der Liebe

In der Liebe sind Widder leidenschaftlich und hingebungsvoll. Sie suchen nach Partnern, die ihre Energie und Begeisterung teilen. Ihre Sturheit und Ungeduld stellt die Beziehung von Widder häufig auf die Probe, weshalb sie ein besonders verständnisvolles, nachsichtiges und diplomatisches Gegenüber brauchen.

Der lebensfrohe und selbstbewusste Löwe gilt als perfektes Pendant zum Widder; auch weil beide Sternzeichen ihre Freiräume schätzen und daher einander einräumen. Sie zählen als energiegeladenes Power-Pärchen.

+ Power-Couple: Widder bringen oftmals viel Energie und Ehrgeiz mit und ergänzen sich damit perfekt mit dem Sternzeichen Löwe. © Imago

Auch in Freundschaften sind für Widder Werte essenziell, die man tendenziell eher intakten Beziehungen zuschreiben würde. So ist Aufrichtigkeit in ihren Augen ein wichtiger Grundstein für eine gute Freundschaft, was auf die loyale Charaktereigenschaft des Widders zurückzuführen ist. Sie selbst haben immer ein offenes Ohr für ihre Freunde und stehen selbst in schwierigen Phasen mit Rat und Tat beiseite. Wird ihre Loyalität und ihr Vertrauen jedoch missbraucht, können sie sehr nachtragend sein.

Ehrgeiz oder Übereifer? Widder sind geborene Karriere-Typen, müssen sich selbst aber zügeln

Aufgrund ihrer Entscheidungsfreudigkeit und Zielstrebigkeit empfehlen sich Widder häufig für Führungspositionen. Unbeirrt und mit Elan gehen sie Projekte oder jeweiligen Aufgaben an. Dabei zeichnet sich auch ihr Teamgeist aus. Sie verstehen es, zu motivierend und andere zu inspirieren.

Widder müssen jedoch darauf achten, in ihrem Bestreben nicht über das Ziel hinauszuschießen: ihre dominante Seite kann von ihren Mitarbeitern auch schnelle als Übereifer und Beratungsresistenz interpretiert werden, was zu einem angespannten Arbeitsklima führen kann.

So agiert der Widder als Mann und als Frau

Der Widder-Mann ist ein natürlicher Anführer, der gerne Verantwortung übernimmt. Er ist mutig und unabhängig, was ihn in den Augen vieler als einen attraktiven Partner erscheinen lässt. In Beziehungen ist der männliche Widder leidenschaftlich und hingebungsvoll, kann aber mitunter auch stur und ungeduldig sein.

Die Widder-Frau ist selbstbewusst und unabhängig, schätzt ihre Freiheit und strebt nach Erfolg. Sowohl im Beruf als auch in Beziehungen bringt sie ihre Leidenschaft und Energie ein, doch auch sie neigt in zwischenmenschlichen Belangen zur Ungeduld und zum Starrsinn. Es ist wichtig, dass die Widder-Frau einen Partner findet, der Verständnis für ihre Unabhängigkeit hat und ihren Eifer nicht als Bedrohung empfindet.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt. Dafür wurde ein Sprachmodell verwendet, das sich auf Informationen aus verschiedenen Quellen stützt. Vor Veröffentlichung wurde dieser Text von der Redakteurin Romina Kunze bearbeitet. Hinterlassen Sie uns gerne Feedback in unserer Kommentarspalte.

Rubriklistenbild: © Eva Blanco/Imago