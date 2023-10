Sturkopf mit Herz: Das sind die Charaktereigenschaften des Steinbocks

Von: Romina Kunze

Wo Entschlossenheit auf Geduld trifft, kann Starrsinn entstehen. Im Berufsleben profitieren Steinböcke davon, in der Liebe hadert das Sternzeichen mit sich selbst.

Steinböcke, die zwischen 22. Dezember und 20. Januar geboren werden, sind ausdauernd und zielstrebig, verlangen ihren Mitmenschen aber oftmals ähnlich viel Geduld ab, wie sie selbst an den Tag legen. Setzt sich das Sternzeichen etwas in den Kopf, will es dieses Ziel um jeden Preis erreichen. Doch wer dem Sternzeichen näherkommen möchte, muss erst mal dicke Mauern überwinden – ihr Ehrgeiz lässt sie andern gegenüber vorsichtig, gar misstrauisch werden.

Selbst in Krisenzeiten bewahrt der Steinbock einen kühlen Kopf – die Stärken des Sternzeichens

Diszipliniert: Steinböcke sind bekannt für ihre Disziplin und ihre Fähigkeit, ihre Ziele mit Hingabe und Ausdauer zu verfolgen.

Steinböcke sind bekannt für ihre Disziplin und ihre Fähigkeit, ihre Ziele mit Hingabe und Ausdauer zu verfolgen. Geduldig: Wenn es sein muss, kann das Sternzeichen auch lange auf das gewünschte Ergebnis warten. Steinböcke verstehen, dass die besten Dinge Zeit brauchen und arbeiten beharrlich dafür.

Wenn es sein muss, kann das Sternzeichen auch lange auf das gewünschte Ergebnis warten. Steinböcke verstehen, dass die besten Dinge Zeit brauchen und arbeiten beharrlich dafür. Verantwortungsbewusst: Sie nehmen ihre Pflichten ernst und lassen sich nicht leicht von ihrem Weg abbringen.

Sie nehmen ihre Pflichten ernst und lassen sich nicht leicht von ihrem Weg abbringen. Praktisch: Sie neigen dazu, Situationen objektiv zu betrachten, sind realistisch und pragmatisch, was ihnen hilft, Lösungen für komplexe Probleme zu finden.

Sie neigen dazu, Situationen objektiv zu betrachten, sind realistisch und pragmatisch, was ihnen hilft, Lösungen für komplexe Probleme zu finden. Loyal: Wenn ein Steinbock sich einmal verpflichtet hat, bleibt er treu und zuverlässig.

Schwächen des Steinbocks: Beharrlichkeit ist nur in Maßen gut

Stur: Ihre Entschlossenheit kann manchmal in Starrsinn umschlagen, was es schwierig macht, sie zu überzeugen.

Ihre Entschlossenheit kann manchmal in Starrsinn umschlagen, was es schwierig macht, sie zu überzeugen. Pessimistisch: Steinböcke neigen dazu, das Schlimmste zu befürchten und können daher oft negativ wirken.

Steinböcke neigen dazu, das Schlimmste zu befürchten und können daher oft negativ wirken. Konservativ: Sie haben Schwierigkeiten, Veränderungen anzunehmen und neigen dazu, an Altbewährtem festzuhalten.

Sie haben Schwierigkeiten, Veränderungen anzunehmen und neigen dazu, an Altbewährtem festzuhalten. Materialistisch : Steinböcke legen oft zu viel Wert auf Geld und Statussymbole.

: Steinböcke legen oft zu viel Wert auf Geld und Statussymbole. Distanziert: Sie haben Probleme damit, ihre Gefühle zu zeigen. Daher wirken Steinböcke mitunter kalt und abweisend auf Außenstehende und ähneln damit den Krebsen.

Gutding will Weile haben – In der Liebe braucht der Steinbock Zeit und Vertrauen

Steinböcke nehmen Beziehungen sehr ernst und suchen nach langfristigen Partnern, die ihre Werte teilen. Sie sind loyal und treu, aber sie brauchen Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Verlieben sie sich in Waagen, kann Geduld gefragt sein; das Sternzeichen agiert ebenfalls eher zurückhaltend. In der Liebe zeigen sie ihre Zuneigung durch Taten, nicht durch Worte, und sie schätzen Stabilität und Sicherheit über alles anderen.

Mit Willensstärke bis zum Schluss: Wenn es sein muss, setzen Steinböcke auch auf den letzten Metern noch zum Sprint an, um ihr Ziel zu erreichen. (Symbolfoto) © Imago

Hartnäckigkeit der Steinböcke macht sich bei der Arbeit bezahlt

In ihrer Karriere streben sie nach Erfolg und Anerkennung. Sie sind hart arbeitend, zuverlässig und ähnlich gut organisiert, wie Widder-Geborene, was sie ausgezeichneten Führungskräften macht. Ihre praktische Herangehensweise und ihre Fähigkeit, langfristige Pläne zu machen, helfen ihnen, ihre Ziele zu erreichen.

So agiert der Steinbock als Mann und als Frau

Der Steinbock-Mann ist ehrgeizig und zielstrebig. Er strebt nach Stabilität und Sicherheit und ist bereit, hart dafür zu arbeiten. Er ist loyal und zuverlässig, kann aber auch stur und distanziert sein. Er zeigt seine Zuneigung eher durch Taten als durch Worte und schätzt eine Partnerin, die seine Werte teilt und ihn in seinen Bemühungen unterstützt.

Die Steinbock-Frau ist unabhängig und selbstbewusst. Sie ist ehrgeizig und strebt nach Erfolg in ihrem Beruf. Sie ist loyal und treu, aber sie braucht Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Sie schätzt Stabilität und Sicherheit und sucht einen Partner, der ihre Stärken anerkennt und sie in ihren Bemühungen unterstützt.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt. Dafür wurde ein Sprachmodell verwendet, das sich auf Informationen aus verschiedenen Quellen stützt. Vor Veröffentlichung wurde dieser Text von der Redakteurin Romina Kunze bearbeitet. Hinterlassen Sie uns gerne Feedback in unserer Kommentarspalte.