Waldbrände verschlingen Großraum Athen – Hitzerekorde von bis zu 48 Grad drohen

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Waldbrände halten Athen schon jetzt in Atem. Dabei steht Griechenland das Schlimmste wohl noch bevor: Hitzerekorde bahnen sich an.

Athen – Athen kämpft mit den Flammen: Nach einer längeren Trockenperiode sind am Montag (17. Juli) im Großraum der griechischen Hauptstadt mehrere große Wald- und Buschbrände ausgebrochen. Zahlreiche Einwohner mussten auf Anordnung des Zivilschutzes evakuiert werden. Betroffen waren Kinder-Sommerlager in mehreren Dörfern im Osten Athens sowie in der Nähe des Badeortes Loutraki im Westen der Hauptstadt. Dort brannten nicht nur Wälder: Auch Häuser standen in Flammen, wie das Staatsfernsehen zeigte. 1200 Kinder seien aus den Lagern evakuiert worden.

Waldbrände in Griechenland: Starke Winde sorgen für Brandgefahr

Dabei war das Jahr 2023 verhältnismäßig regnerisch und kühl in Griechenland in diesem Jahr. Seitdem sind es die ersten großen Vegetationsbrände. „Wir kämpfen gegen rund 20 Wald- und Buschbrände, die auch bewohnte Regionen bedrohen“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Montag (17. Juli) im Staatsfunk. Wegen des starken Winds, der die Flammen weiter anfache, sei die Situation schwierig, so Feuerwehrsprecher Yannis Artopios.

Windböen erreichten demnach bis zu 60 Kilometer pro Stunde. Die Flammen fraßen sich rasch durch das trockene Buschwerk und breiteten sich bis nach Anavyssos in der dicht besiedelten Region Attika, sowie in Richtung der Badeorte Lagonissi, Anavyssos und Saronida aus, in denen viele Ferienhäuser stehen.

Rumänisches Löschteam hilft Feuerwehrleuten in Griechenland

Sieben Löschflugzeuge, vier Hubschrauber und 150 Feuerwehrleute kämpften den griechischen Medien zufolge an zwei Fronten gegen die Flammen südöstlich von Athen. Zu ihnen gehörte auch ein Team von rund 30 rumänischen Brandbekämpfern. Dichter Rauch unterbrach zudem den Verkehr auf den Straßen in der Nähe des Ortes Kalyvia. Die Behörden forderten die Einwohner auf, den Ort zu verlassen. Die Mönche des örtlichen Klosters wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht. Wegen der starken Rauchbildung wurde die Autobahn auf der Strecke Patras - Athen in Höhe der Stadt Loutraki vorübergehend gesperrt.

Die Hitze sorgte in einigen Teilen des Großraums Athen für Waldbrände. © Petros Giannakouris/dpa-Bildfunk

Hitze in Griechenland: 44 Grad in Athen und auf Kreta

Ein dritter Brand brach am Montagnachmittag in einem Waldgebiet etwa fünfzig Kilometer nordöstlich von Athen aus. Nach Angaben der Feuerwehr sind dort mehr als 30 Brandbekämpfer und zehn Fahrzeuge im Einsatz.

Bereits am Wochenende hatte der Zivilschutz gewarnt, und behielt recht. Nach mehreren Tagen mit Temperaturen über 40 Grad und einer längeren Trockenperiode setzten am Montag (17. Juli) starke Winde ein. Die Brandgefahr sei groß – und wegen des starken Windes auch die potenziell rasende Ausbreitung von Bränden. Am Montag war es landesweit bei rund 35 Grad weitgehend erträglich, doch zuvor hatten die Thermometer am Wochenende unter anderem auf der Insel Kreta und in der Hauptstadt 44 Grad gezeigt.

Das Schlimmste kommt erst noch: Bis zu 48 Grad in Südeuropa

Ein Blick auf das Wetter verrät: Das Schlimmste steht den Griechen wohl noch bevor. Von Mittwoch an werde es wieder aufwärtsgehen mit den Temperaturen und am kommenden Wochenende erneut vielerorts mehr als 40 Grad heiß sein, sagen Meteorologen. Unter anderem in Athen sollen die Temperaturen auf bis zu 44 Grad steigen. Die Experten von The Weather Channel berichten gar von Temperaturen in Südeuropa bis 48 Grad. Auf dem griechischen Festland gebe es bis zu 47 Grad und wohl neue Hitzerekorde. Bis in 1500 Metern soll die Luft demnach noch 30 Grad heiß sein. Etwas Abkühlung ist erst in der kommenden Woche ab 27. Juli in Sicht. Dann soll kühlere Luft aus dem Norden etwas Niederschlag in die Mittelmeerregion bringen.

Der Start eines El Niño erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Temperaturrekorde gebrochen werden. Die Weltwetterorganisation (WMO) ruft zu Schutzmaßnahmen auf. Auch in Bayern gibt es Waldbrandgefahr. (cgsc/dpa)