Löwe frei in italienischer Küstenstadt – Besitzer meldet sich: „Sie haben uns sabotiert“

Von: Bjarne Kommnick

Im italienischen Ladispoli bei Rom ist am Samstag ein Löwe durch die Straßen spaziert. © Twitter.de / X

In Italien ist ein Löwe aus dem Zirkus entkommen. Anwohner filmen das Tier auf offener Straße. Währenddessen wehrt sich der Bürgermeister gegen Kritik.

Update vom 13. November, 11.30 Uhr: Dutzende Aktivisten forderten vor Ort die Schließung des Zirkus in Ladispolo, nachdem Löwe Kimba von dort aus auf die offenen Straßen der Hafenstadt gelangt war. Mittlerweile meldete sich auch der Manager des Zirkus, Rony Vassallo, zu Wort, wie La Repubblica berichtet: „Sie haben uns sabotiert, wir bekommen in den sozialen Medien viele Beleidigungen und jetzt haben wir Angst vor schlimmen Dingen“.

Laut dem Manager sei es nicht das Verschulden des Zirkus, dass der Löwe entkommen ist: „Es gab kein kaputtes Schloss und Kimba bricht keine Schlösser.“ Vassallo spricht dabei sogar von einem Akt des „Terrorismus“: „Wer so etwas getan hat, kann zu allem fähig sein. Jetzt denken wir darüber nach, einen privaten Sicherheitsdienst zu engagieren.“

Löwe läuft frei in Italien herum – Anwohner filmen Raubtier auf der Straße

Erstmeldung vom 12. November, 13.13 Uhr: Ladispolo – Ein Löwe hat die italienische Küstenstadt Ladispoli bei Rom in Aufruhr gesetzt. Das Raubtier war aus einem Zirkus entkommen, wie Roma Today berichtete. Im Internet kursieren zahlreiche Videos von Stadtbewohnern, die den Löwen auf den Straßen zeigen, während der sizilianische Ätna derzeit wieder Lava ausspuckt.

Bewohner melden frei laufenden Löwen nahe Rom

Gegen 16 Uhr gingen bei der Polizei Notrufe von Bürgern ein, die auf den Löwen hinwiesen. Die Einsatzkräfte setzten daraufhin einen Hubschrauber ein, um das Gebiet nach dem Raubtier abzusuchen. Mit Hilfe von Infrarot-Technologie konnte das Tier schnell auf einem landwirtschaftlichen Feld nahe dem Zirkus an einem Bach ausgemacht werden. In Berlin hatte sich zuletzt ein vermeintlicher Löwe als Wildschwein entpuppt.

Trotz der erschwerten Bedingungen durch die Dunkelheit gelang es den Einsatzkräften noch am Samstagabend, das Tier mit einem Betäubungsgewehr zu immobilisieren und einzufangen. Ein Video im Netz zeigt, wie Einsatzkräfte und Freiwillige den betäubten Löwen mit einem Seil auf eine freie Fläche ziehen, um das Tier sicherzustellen. Für den Einsatz errichteten Polizeibeamte zuvor eine Straßensperre von rund 40 Kilometern, um die Suche zu erleichtern.

Freiwillige helfen Löwe auf offener Straße einzufangen – trotz Warnung der Behörden

Weitere Videos im Netz zeigen den Löwen vor der Betäubung auf den Straßen von Ladispoli. Auf den meisten Aufnahmen ist klar zu erkennen: Die Bewohner können kaum fassen, was sie in ihrer Nachbarschaft sehen. Dennoch scheint die Angst bei einigen so gering zu sein, dass sie zu Fuß in unmittelbarer Nähe des Löwen unterwegs sind, dem Tier sogar gezielt nachlaufen und offensichtlich bei der Aktion helfen wollen, obwohl die Bevölkerung eindringlich davor gewarnt wurde.

Alessandro Grando, Bürgermeister von Ladispoli, äußerte sich nach der Betäubung des Löwen auf X, ehemals Twitter: „Er wird nun vom Zirkuspersonal übernommen. Ich danke der Polizei, der Feuerwehr, die örtliche und regionale Polizei und alle Freiwilligen, die in diesen Stunden großer Besorgnis gedient haben“.

„Hoffe, dass Situation Gewissen wecken kann“: Bürgermeister kritisiert Zirkus in der Stadt

Im Netz wurde schnell Kritik laut, dass die Stadt überhaupt einen Zirkus mit Tieren zulassen würde. Bürgermeister Grando entgegnet: „Für diejenigen, die anfangen werden zu fragen: Warum bringen Sie den Zirkus mit Tieren immer noch nach Ladispoli? Warum hat der Bürgermeister den Zirkus genehmigt? Die Antwort ist, dass ich nichts genehmigt habe.“

Laut Grando hat die Stadt nicht die Befugnis, einen Zirkus zu verbieten. Bereits 2017 wurde einem Zirkus die Genehmigung verweigert. Dieser Beschluss wurde jedoch kurz darauf von einem Gericht aufgehoben. Dennoch hält Grando nicht viel von dem Besuch des Zirkus: „Ich hoffe, dass diese Situation einige Gewissen wecken kann und dass wir der Ausbeutung endlich ein Ende setzen können, Tiere in Zirkussen“.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von dem Redakteur Bjarne Kommnick sorgfältig überprüft.