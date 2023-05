Ferrari-Fahrer passiert Grenze zu Deutschland – nach wenigen Sekunden fliegt alles auf

Von: Martina Lippl

Zollstreife stoppt Griechen im Ferrari F430 Spider. © Zoll

Ein 490-PS-Sportwagen ist einer Zollstreife in Deutschland aufgefallen. Die Beamten stoppten den Ferrari F430 Spider.

Friedrichshafen – In vier Sekunden von null auf Tempo 100, Höchstgeschwindigkeit 315 km/h – diese Werte von einem Ferrari F430 Spider (490 PS) sind ohne Zweifel für einige sehr verführerisch. Beamte vom Zoll in Deutschland ließen sich von der italienischen Schönheit und den technischen Details offenbar nicht blenden und stoppten das Gefährt. Bei einer Kontrolle auf der Autobahn A96 flog ein Ferrari-Schmuggel auf.

Zollstreife stoppt Griechen im Ferrari F430 Spider. © Zoll

Zoll stoppt Ferrari-Schmuggler auf der Autobahn A96

Kurz nach der Schweizer Grenze zogen Beamte aus Friedrichshafen den Sportwagen aus dem Verkehr. Der 54-jährige Fahrer und sein Beifahrer waren mit dem Spider auf dem Weg nach München zu einem Bekannten, teilte der Zoll mit.

Den Ferrari F430 Spider hätten beide nach eigenen Angaben zuvor in der Schweiz für umgerechnet 30.000 Euro gekauft. Ein echtes Schnäppchen! Auf einschlägigen Autowebseiten rufen Händler für Gebrauchte, je nach Version deutlich höhere Preise – bis zu über 100.000 Euro auf.

Ferrari einfach über die Grenze geschmuggelt

Trotzdem gibt es ein Problem: Der Fahrer war mit dem neuen Sportwagen einfach über die Grenze gefahren und hatte bei der Einreise in die EU den Ferrari nicht beim Zoll gemeldet. Gegen den 54-Jährigen leiteten die Einsatzkräfte des Zolls ein Steuerverfahren ein. Zudem musste der Ferrari-Schmuggler eine „Einfuhrabgabe“ von 9.270 Euro und eine sogenannte Strafsicherheit von 1.500 Euro noch vor Ort bezahlen. Danach konnten die zwei Männer mit dem geschmuggelten Ferrari F430 Spider weiterfahren.

„Bei der Einreise nach Deutschland dürfen Sie nicht jede Ware ohne Weiteres mitbringen“, ist auf der Webseite des Zolls zu lesen. Es gibt auch besondere Vorschriften für das Verwenden für Kraftfahrzeuge, die nicht in der EU zugelassen sind. (ml)

