Frau regt sich über Kolleg:innen mit Kindern auf– „kein Bock mehr“

Von: Sheila Malm

Werden auf der Arbeit alle gleich behandelt? Eine junge Frau empört sich, dass bei Kinderlosen und Eltern mit zweierlei Maß gemessen wird.

Wie dieser Vater, der für seine Wutrede zum Haushalt viral ging, regt sich auch die junge Frau Andra (@hopeyoufindyourdad) auf TikTok auf und stitcht das Video einer anderen TikTokerin, die sagt: „Ich habe kein Bock mehr, für meine Kolleg:innen mit Kindern einzuspringen“, sagt diese sauer. Diesen Doppelstandard beklagt auch Andra in ihrer ehemaligen Firma. Denn ihre Kolleg:innen mit Kindern haben dort eine Sonderbehandlung genossen. Warum, erzählt sie im TikTok (siehe unten), das schon mehr als 500.000 Menschen angeschaut haben.

„Die Mütter und Väter dort hatten deutlich mehr Freiheiten und konnten ihre Arbeit immer wieder an uns kinderlose Mitarbeiter:innen abwälzen“, sagt Andra im Video. Sie habe Verständnis dafür, dass Eltern sich schnell und unkompliziert um Probleme mit den Kindern kümmern können sollten – in ihrer ehemaligen Firma gab es jedoch einen „totalen Doppelstandard, was Eltern und Kinderlose“ anbelange. „Besonders gegenüber denen, die nie Kinder bekommen wollten.“

Doppelstandard: Kinderlose dürfen weniger ins Home-Office

Die Doppelmoral merkte man daran, erzählt Andra, dass kinderlose Mitarbeiter:innen nicht im Home-Office arbeiten durften, Menschen mit Kindern jedoch schon. „Das einzige Mal, an dem ich im Home-Office arbeiten durfte, war als ich todkrank zu Hause lag und sie mir nicht freigeben wollten, obwohl ich an dem Tag in der Notaufnahme war.“ Ihre Chefin sei irgendwie so ein „Super out of Touch Millennial, also quasi ein Gen Xer“ gewesen, die nicht daran glauben, dass Leute in Home-Office wirklich arbeiten.



An einem Tag habe sich auch geklärt, warum. Ihre Chefin wollte den restlichen Tag im Home-Office verbringen. Sie dachte sich nichts dabei. Doch an diesem Tag kam eine E-Mail, die in die Zuständigkeit der Chefin fiel, bei der sie sich also nichts dachte. Einige Tage später (wieder im Office) warf ihr die Chefin wütend vor, auf die E-Mail nicht reagiert zu haben (obwohl sie im Home-Office war an dem Tag, nicht im Urlaub). „Girl, wenn du willst, dass ich auf deine E-Mail antworte, dann sag halt, du schwänzt heute die Arbeit“, ärgert sich Andra. Das sei ja kein Problem, man müsse es aber klar kommunizieren.

„Leute mit Kindern bekommen immer frei“ regen sich Kinderlose auf

Die TikTokerin steht mit ihrer Meinung nicht alleine da. In den Kommentaren finden sich andere Kinderlose, die den Doppelstandard für arbeitende Eltern ebenfalls kennen. „Wenn man krank ist oder eine chronische Krankheit hat, die Arzttermine erfordert, aber Leute mit Kindern immer freibekommen“, kommentierte eine Person. Ein:e andere:r Nutzer:in schreibt: „Für mich ist das schlimmste, dass [Eltern] von allen erwarten, dass sie ihre Termine verschieben, nur weil sie Kinder haben.“



„Ich konnte einmal keinen Urlaub an Halloween nehmen, weil es ein Urlaub für Leute mit Kindern sei“, erzählt eine Person. Eine andere merkt an, dass Eltern auf der Arbeit zwar immer ihre Kinder vorschieben, dann aber nur lachen, wenn man einen Notfall mit einem Haustier habe (Hunde können sich 60 Prozent der Millennials eher vorstellen als Kinder).



Im Endeffekt liegt die Verantwortung für das, was Andra schildert, bei den Unternehmen, finden einige: „Arbeitgeber sollten einfach insgesamt rücksichtsvoller sein. Es geht hier nicht um Eltern oder Nicht-Eltern“, schreibt eine Person. „Das liegt an der Geschäftsführung. Für alle sollten die gleichen Regeln gelten.“ Andere betonen, dass es auch Eltern gibt, die so einen Doppelstandard nicht leben: „Als Elternteil musste ich schon für einen Nicht-Elternteil einspringen, der sich am Abend zuvor betrunken hatte“, erzählt ein:e andere Nutzer:in.

