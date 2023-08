Horror-Flug von Deutschland nach Ibiza: Reality-Star hat „den Tod vor ihren Augen gesehen“

Von: Sebastian Peters

Passagiere erleben dramatische Minuten an Bord eines Eurowings-Fluges. Ein Unwetter zwingt den Piloten zu einer Ausweichlandung.

Hamburg/Ibiza – Ein Ferienflug aus Hamburg konnte aufgrund eines heftigen Unwetters sein Ziel, Ibiza, nicht erreichen. Er musste nach Alicante umgeleitet werden. Der Eurowings-Flug EW7514, der 174 Passagiere beförderte, konnte am Sonntag nicht auf der Baleareninsel landen.

Todesangst im Eurowings-Ibiza Flieger – Turbulenzen sorgen für Angst und Schrecken

Nach einigen Warteschleifen wurde Alicante als Ausweichziel gewählt, so die Firmenmitteilung am Dienstag auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur. Berichte über dramatische Momente an Bord des Airbus wurden zuvor von RTL und BILD unter Bezugnahme auf Aussagen von Passagieren veröffentlicht. Eurowings stellte jedoch klar, dass „zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden“ habe. Es handelte sich nicht um eine Notlandung, sondern um eine „Ausweichlandung“.

Eva Benetatou, bekannt aus TV-Realityshows wie „Der Bachelor“, äußerte sich am Montagnachmittag auf Instagram zu dem Flug. Sie schilderte, dass sie um ihr eigenes Leben und das ihres zweijährigen Sohnes gefürchtet habe. „Es ist was Traumatisierendes passiert“, schreibt sie in ihrer Story und fügt in einem Video an: „Es war der schlimmste Tag meines Lebens“.

„Ich habe den Tod vor meinen Augen gesehen“, so die Reality-TV-Teilnehmerin auf Instagram

Sie macht auch dem Kapitän und der Fluggesellschaft Vorwürfe, den Flug trotz des Unwetters gestartet zu sein. Sie selbst arbeitete vier Jahre als Flugbegleiterin. „Ich habe den Tod vor meinen Augen gesehen“, sagte sie. Sie spricht von starken Turbulenzen und dass sie im Flieger durchgeschüttelt wurde. „Ich dachte, das Leben ist jetzt vorbei, das habe ich noch nie erlebt“, meinte Benetatou.

Eva Benetatou war im Flieger nach Ibiza. Dabei hatte sie Todesangst. © Screenshot Instagram / Symbolbild Imago

Laut Eurowings war ein Weiterflug am Sonntag nicht mehr möglich. Die Passagiere wurden in Hotels untergebracht und am Montag nach Ibiza geflogen. Nach der Landung in Alicante wurde der Airbus „aufgrund der durchflogenen Wetterbedingungen einer externen Sichtprüfung durch Techniker unterzogen“. Ein Blitzschlag konnte nicht bestätigt werden.

Ein heftiges Unwetter auf Mallorca und teilweise auch auf anderen Balearen-Inseln sorgte kürzlich für Verwirrung im Flugverkehr. Einige Flüge mussten abgesagt oder umgeleitet werden.