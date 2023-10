„Es war Totenstille“: Österreicher empört sich über verantwortungslosen Bus-Trip auf italienische Urlaubsinsel

Von: Maximilian Hertel

Nach dem jüngsten Busunglück in Venedig berichtet ein aufgebrachter Fahrgast über das Verhalten eines Busfahrers auf der Reise nach Sardinen. Er ist empört.

München – Erst im September ist ein Linienbus in Niederösterreich mehrere Meter von einer Brücke gestürzt. Kurz darauf ereignete sich ein schlimmer Flixbus-Unfall in Kärnten, bei dem eine junge Österreicherin starb. Dann, am 6. Oktober, erschütterte das tragische Busunglück von Venedig ganz Europa, bei dem bisher mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen sind – darunter auch drei Deutsche.

Mittlerweile läuft in Italien eine Debatte über die marode Infrastruktur – der Bus fiel offenbar durch eine Lücke in der Leitplanke. Nun meldete sich ein Mann aus Österreich bei der Tageszeitung krone.at und berichtet über einen Zwischenfall, der sich auf dem Weg auf Italiens Trauminsel ereignet haben soll. Er spricht über Verantwortungslosigkeit und Gleichgültigkeit während der Busreise nach Sardinien.

Fürchterlicher Trip auf Sardinien – Österreicher empört über den Busfahrer

Empört berichtet der Teilnehmer einer sechstägigen Urlaubsreise der österreichischen Zeitung von einem katastrophalen Verhalten seitens des Busfahrers der Reisegruppe. „Der Lenker (Fahrer, d.Red.) ist oft doppelt so schnell gefahren wie erlaubt, hat trotz Sperrlinie und Verbot Autos überholt - obwohl er offensichtlich das erste Mal mit so einem Bus unterwegs war, sich hinten und vorne mit dem Gefährt nicht auskannte.“

Seit September gab es gleich drei fatale Busunglücke in Österreich und Italien, bei denen insgesamt über 20 Menschen gestorben sind. Der Österreicher (der lieber anonym bleiben möchte) berichtet, er sei am selben Tag in den Bus nach Italien gestiegen, als ein Flixbus in Niederösterreich verunglückte und eine 19-jährige Österreicherin mit in den Tod riss. Eine gewisse Vorsicht bei Busreisen kann also durchaus angemessen sein.

„Diesmal herrschte Totenstille“ – Alles andere als Urlaubsstimmung im Reisebus

Bei den Verkehrssünden des Busfahrers sei es nicht geblieben, erzählt der Reisende weiter gegenüber der Krone. „Er hat dann mitbekommen, dass sich meine Frau und ich darüber aufgeregt haben – wir saßen ja auch in der ersten Reihe. Er hat sich daraufhin umgedreht und sicher zehn bis 15 Sekunden mit uns diskutiert. Bis ich ihm gesagt habe, er soll doch bitte auf die Straße schauen.“

Auch andere Fahrgäste schienen von dem Verhalten des Fahrers verunsichert gewesen zu sein. Das Ehepaar habe schon mehrere Busreisen unternommen. Die Stimmung sei auf solchen Reisen immer ausgelassen gewesen – „diesmal herrschte Totenstille“ kommentierte der Fahrgast die Situation im Bus nach Sardinien. Das sei außerdem nicht das einzige Mal gewesen, dass der Busfahrer nicht auf die Straße geachtet habe, beobachtete das Ehepaar. „Er hat während der Fahrt, bei 100 km/h, die Passagierliste studiert, sich Notizen auf Post-its gemacht.“

Busunternehmen reagiert beleidigt auf Nachfrage der Österreicher

Neben Unachtsamkeit im Straßenverkehr und einem unverantwortlichen Fahrstil sei der Busfahrer augenscheinlich mit der Gesamtsituation überfordert gewesen, berichtet der Krone-Leser weiter. Er habe sich schon zu Beginn der Fahrt mehrmals verfahren. Als es dann schließlich auf die Fähre nach Sardinien ging, sei der Lenker mit seinem Fahrzeug nicht zurechtgekommen und habe es nur durch die Mithilfe anderer Fahrer auf das Schiff geschafft.

Schließlich habe das Ehepaar das steirische Busunternehmen konfrontiert – weitere Details über den Reiseanbieter sind nicht bekannt. „Er hat mich nur beleidigt, sarkastisch gefragt, ob ich denn ein Privatsheriff sei, und hat gemeint, dass ich nie wieder in einen seiner Busse einsteigen werde - dann hat er aufgelegt.“ So bald steige das Paar nicht mehr in einen Bus, dennoch betonten sie, es sei ihnen wichtig, anonym zu bleiben – aus Angst, auf einer schwarzen Liste zu landen. Glücklicherweise gibt es abseits von Busreisen auch viele andere hilfreiche Tipps, wie man günstig Urlaub machen kann.