Aberglaube erklärt: Warum Sie nach den Feiertagen keine Wäsche aufhängen sollten

Von: Christoph Gschoßmann, Kilian Bäuml

Die Rauhnächte sind die längsten und dunkelsten im Jahr. Laut einem Aberglauben soll man während ihnen keine Wäsche waschen, doch was hat es damit auf sich?

Frankfurt – Die Feierlichkeiten rund um Weihnachten sind tief in der christlichen Tradition verwurzelt. Ursprünglich war das Fest eng mit dem Glauben verknüpft und viele Menschen zelebrieren es bewusst in diesem Sinne. Andere hingegen glauben an den Weihnachtsmann, während einige gar keinen Glauben haben und dennoch feiern. Aber wie sieht es mit Weihnachten und Aberglauben aus?

Laut dem Aberglauben wird vor allem weißer Wäsche besondere Bedeutung beigemessen. (Symbolbild) © Michael Gstettenbauer/Imago

Die Raunächte sind die längsten des Jahres - laut Aberglaube sollte keine Wäsche aufgehängt werden

Es gibt sicherlich viele Menschen, die keinen Aberglauben rund um Weihnachten pflegen. Ein solcher Aberglaube betrifft das Wäschewaschen. In den sogenannten Rauhnächten, die zwischen Weihnachten und dem 6. Januar liegen, sollte man laut Aberglauben keine Wäsche waschen. Der Mythos besagt, dass dadurch Geister und Unglück angezogen werden. In einigen Regionen sind diese Geister auch als „wilden Reiter“ bekannt. Die Rauhnächte sind die längsten und dunkelsten des Jahres, was wohl zu ihrer mystischen Bedeutung beiträgt.

In den Nächten um die Wintersonnenwende soll die Tür zwischen dem Reich der Geister und der realen Welt offen sein. Die Seelen der Verstorbenen streifen umher und können sich in der aufgehängten Wäsche verfangen und versehentlich in der Welt der Lebenden „steckenbleiben“. Dies kann dazu führen, dass die Geister der Wäscherin oder dem Wäscher übel gesinnt sind und sie heimsuchen.

Wäsche machen nach den Feiertagen: Weiße Wäsche hat im Aberglauben besondere Bedeutung

Weißer Wäsche wird im Aberglauben eine besondere Bedeutung beigemessen. Wer sie aufhängt und dabei versehentlich einen Geist „fängt“, dem könnte es passieren, dass diese weiße Wäsche im kommenden Jahr als Leichentuch für die waschende Person dient. Auch in Wäscheleinen sollen sich Geister verfangen können.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Nur das Aufhängen der Wäsche scheint Probleme zu bereiten. Wer einen Trockner besitzt, ist offenbar auf der sicheren Seite und kann die gesamten Feiertage damit verbringen, seine Kleidung sorglos zu waschen. Ein weiterer Aberglaube besagt jedoch, dass auch Unordnung die Geister zu Weihnachten anzieht. Selbst mit einem Trockner ist man davor nicht sicher, wenn man die Wäsche nach dem Trocknen nicht ordentlich faltet und wegräumt. Das mit der Wäsche scheint irgendwie verhext zu sein: Auch vor Ostern sollte man laut Aberglauben keine Wäsche waschen. (cgsc)

