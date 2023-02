„Wenn das mein Zusteller machen würde ...“: Überwachungskamera zeichnet Hermes-Lieferung auf

„Echt traurig“

Ein Hermes-Kunde zeichnet die Zustellung seines Pakets auf und ist entsetzt. Ein Überwachungsvideo zeigt, wie der Bote das Paket zum Haus wirft.

München - Bei der Zustellung von Paketen kommt es immer wieder zu Problemen. Für Ärger sorgte etwa ein Hermes-Bote, der ein Päckchen knickte, obwohl eine Warnung auf dem Paket stand, dies nicht zu tun. Eine kreative Lösung überlegten sich Bewohner eines Mehrparteienhauses in Berlin. Denn wenn der Bote in den Hof kommt, soll er ganz laut schreien. Nicht so witzig war die Zustellung für einen Hermes-Kunden. Denn die Aufnahme einer Kamera zeigt, wie der Bote das Paket vor das Haus wirft. Der Mann ist sauer und teilt das Video auf Facebook.

Hermes-Bote wirft Paket vor das Haus - Überwachungskamera zeigt den Prozess

Zu sehen ist ein Hermes-Bote, der auf ein Haus zuläuft. Doch anstatt zu dem Gebäude zu laufen, bleibt er stehen und wirft das Paket zum Haus rüber. Die Kamera, die der Kunde offensichtlich am Haus hängen hat, nahm den ganzen Prozess auf. Zu dem Video schrieb der Facebook-User: „Hallo Leute, so liefert das Unternehmen bei uns. Soll wohl Luftpost sein. Hoffe ja, dass das Unternehmen sich mal dazu äußert.“

Eins ist klar: Wäre der Inhalt zerbrechlich, dann wäre in dem Paket nichts mehr ganz. Die User auf Facebook teilen den Unmut des Kunden. „Wenn das mein Zulieferer mit meinem Paket machen würde, müsste er aber die Beine in die Hand nehmen“, schrieb ein User in den Kommentaren. „Naja, ist echt traurig, so eine Zustellung“, lautete ein anderer Kommentar. Hermes äußerte sich noch nicht zu der Beschwerde des Kunden. Was sich in dem Paket befand, teilte der Kunde auch nicht mit.

Hermes: Zustellung erfolgt als Luftpost - auch andere Kunden betroffen

Ein weiterer Nutzer kennt solche Zustellungen schon. Ein Bote soll auch sein Paket einfach über das Hoftor geworfen haben, wie er beschrieb. Das Problem war jedoch, dass er zwei Rottweiler hat, die das geworfene Paket gerne in Empfang nahmen. „Wusste gar nicht, dass Hermes auch auf dem Luftpostweg liefert“, so ein anderer User. „Hermes Zusteller sind unmöglich und für die ganze Branche“, ergänzte er.

Doch nicht nur bei Hermes läuft das ein oder andere schief. Kunden ärgern sich auch regelmäßig über andere Zusteller, wie etwa DHL. Manche Zustellungsprobleme treffen auch auf Verständnis. Denn ein DHL-Bote erklärte auf dem Zustellschein, warum es nicht möglich war, das Paket zu bringen. (vk)

