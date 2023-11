Segway statt Pferd für Sankt Martin? „Ein bisschen Tradition sollte man noch zulassen“

Von: Maximilian Gang

Sankt Martin auf dem Pferd in Mülheim an der Ruhr Ruhr, Mann auf Segway: „Wo bleibt die Tradition?“ © Funke Foto Services / Imago & AAP / Imago

Segway statt Pferde: Der diesjährige St. Martinsumzug in Sankt Augustin hat für Aufsehen gesorgt. Nun war die Feierlichkeit auch Thema bei „TV Total“.

Sankt Augustin – Der Legende nach ritt der römische Soldat Martin von Tours an einem kalten Wintertag durch das französische Amiens und teilte seinen Mantel mit einem Bettler. Bei den Umzügen am Martinstag ist es deshalb üblich, dass auch der Darsteller des Sankt Martin mit einem Pferd durch die Stadt reitet. Doch in Niederpleis, einem Ortsteil von Sankt Augustin, griff man am 3. November aufgrund von Tierschutzauflagen auf Segways – eine Art E-Roller – zurück. Das sorgte für Aufsehen. Sogar in der bekannten TV-Sendung „TV Total“ war der Martinsumzug aus NRW nun Thema.

St. Martinsumzug in NRW ohne Pferde – doch warum eigentlich?

Moderator Sebastian Pufpaff erklärt zum Beginn der Sequenz von „TV Total“, wieso man beim Martinsumzug in Sankt Augustin (Rhein-Sieg-Kreis) auf Segways statt auf Pferde gesetzt hat. „Jeder Jahr kommt der Tierschutz und sagt: Moment mal, was ist denn mit dem Pferd“. Der Verzicht auf das Tier geht auf Leitlinien zum Umgang mit Pferden bei Brauchtumsveranstaltungen zurück, mit denen sich auch beim Kölner Karneval beschäftigt werden musste: Unter anderem muss für den Einsatz „auf allen Etappen eine tierärztliche Betreuung innerhalb von 10 Minuten“ möglich sein, so das NRW-Umweltministerium. Und das ist zu teuer für die Gemeinde.

Sankt Martin auf Segway sorgt für Unmut in St. Augustin: „Bisschen Tradition sollte man zulassen“

Es sei deshalb „leider nicht anders möglich“, schreibt Rene Puffe, Ortsvorsteher von Niederpleis, auf Facebook. Bei vielen Menschen in Sankt Augustin sorgt der etwas andere Martinsumzug dennoch für Unmut: „Ein bisschen Tradition sollte man doch auch noch zulassen, vor allem, wenn man den Kindern die Geschichte dazu erzählt“, schreibt eine Nutzerin in einer lokalen Facebook-Gruppe. Eine andere schreibt, sie hätte „doof geguckt“, als St. Martin plötzlich auf dem Segway daherkam. So manchem gefiel der Verzicht aufs Pferd aber auch: „Schon mal was von Tierwohl gehört? Ich fand es gut“.

Segway statt Pferd in St. Augustin: „TV Total“ nimmt Martinsumzug aus NRW aufs Korn

„TV Total“-Moderator Pufpaff witzelt über den Vorfall: „Da hat die Stadt Sankt Augustin sehr, sehr gut reagiert“. Ein Clip, der in der Sendung abgespielt wird, zeigt den St. Martin-Darsteller und zwei Knappen, wie sie zu feierlicher Musik auf den Segways durch die Stadt fahren. Das Publikum reagiert mit Gelächter auf die Alternative zum lebenden Tier. Auch Moderator Pufpaff scheint von dem Anblick amüsiert: „Weiß ich nicht, ich finde da geht die Ernsthaftigkeit flöten“. Den Mantel teile St. Martin nur noch über Instagram. (mg)