Mit den Skiern verhakt: Elfjähriger Junge aus Deutschland fällt in Tiroler Skigebiet aus Sessellift

Von: Christoph Gschoßmann

Tragischer Unfall in Österreich: Ein Elfjähriger stürzt nach Problemen auf einer Sesselbahn-Gondel in die Tiefe. Die Polizei ermittelt.

St. Johann in Tirol – In Österreich ist ein Junge aus Deutschland aus einem Skilift in die Tiefe gestürzt. Der elf Jahre alte Junge schaffte es nicht, den Bügel beim Sessellift zu schließen und fiel nach Polizeiangaben aus dem Sessel auf die Piste. Ein Notarzthubschrauber holte den Jungen kurze Zeit später dort ab und flog ihn ins Krankenhaus Kufstein. Unfälle in Skigebieten in Österreich sind kein Einzelfall: Vor Kurzem waren Mutter und Kind ebenfalls aus einem Skilift gestürzt.

Junge (11) aus Deutschland erleidet schwere Verletzungen

Der Junge erlitt schwere Verletzungen. Am Sonntag (17. Dezember) um circa 16 Uhr war er in den Lift eingestiegen. Laut Polizeiangaben hatte er bei der Sechser-Sesselbahn Eichenhof aber Probleme: „Bisherigen Erkenntnissen zufolge gelang es ihm nicht, Platz zu nehmen und den Bügel zu schließen, weil sich seine Ski überkreuzt hatten“, heißt es. Die Bahn liegt in den St. Johanner Bergbahnen in der Gemeinde St. Johann. Laut den Angaben saß er allein im Sessel.

Ein Junge aus Deutschland ist aus einem Sessellift in die Tiefe gestürzt (Symbolbild). © Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Aus einer Höhe von sechs Metern krachte er auf den harten Schnee. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung holte ihn der Notzarzthubschrauber „C4“. In Kufstein wurde er stationär behandelt. Zeugen des Unfalls sollen bei der Dienststelle unter 059133/7201 melden.

St. Johann in Tirol: Liftpersonal verantwortlich oder Eltern?

Ob und inwiefern das Liftpersonal verantwortlich für den Sturz des Jungen ist, ist noch unklar. In einem Kommentar bei der Kronen Zeitung, die über den Fall berichtete, werden erste Vermutungen in diese Richtung laut: „Eigentlich sollte dem Liftpersonal auffallen, wenn der Einstieg und das Schließen des Sesselliftes nicht passt, dazu ist es da, insbesondere bei einem Kind!“ Andere Kommentare nehmen Eltern oder Lehrer in die Verantwortung, die den Jungen alleine fahren ließen.

Aufpassen sollte man auch mit dem Alkohol in Skigebieten. Das kann nicht nur gefährlich werden, sondern auch teuer. (cgsc)