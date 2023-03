Frau heiratet sich selbst und lässt sich Stunden später wieder scheiden – „Ich halte es nicht mehr aus“

Von: Vivian Werg

Influencerin Sofi Maure hat sich selbst geheiratet. Doch von langer Dauer ist die Ehe nicht – nur einen Tag später will sie schon wieder die Scheidung.

München – Selbst ist die Braut: Im Februar gab die 25-Jährige ihre Heirat mit sich selbst in ihren sozialen Medien bekannt. Ihre über 500.000 Follower auf Twitter und Instagram reagierten gespalten. Während die einen sie für ihre Selbstliebe beglückwünschen, sehen andere darin den Drang nach mehr Aufmerksamkeit.

Maure postet ein Bild von sich im weißen Hochzeitskleid und einem langen Schleier und schreibt, dass sie sogar eine eigene Hochzeitstorte gebacken hat. „Heute, in den unwirklichsten Momenten meines Lebens, habe ich ein Hochzeitskleid gekauft und eine Hochzeitstorte gebacken, um mich selbst zu heiraten“.

Frau heiratet sich selbst: Ehe hält keine 24 Stunden

Doch am nächsten Tag soll alles schon wieder vorbei sein. Wie der Nachrichtensender Times Now News berichtet, hält die Solo-Braut Stunden später ihre eigene Gesellschaft nicht mehr aus und postet auf ihren sozialen Medien, dass sie sich schon über das Scheidungsprocedere informiere. „Ich bin einen Tag mit mir selbst verheiratet und halte es nicht mehr aus. Ich schaue, wie es mit der Scheidung aussieht, für alle Fälle“.

Und sofort reagieren ihre Follower auf das Tweet-Update der Argentinierin:

„Es gibt eine Express-Scheidung in den ersten 3 Monaten der Ehe, also mach dir keine Sorgen.“

„Ich hoffe, du hast einen guten Anwalt“.

„Alles für einen Tweet und Aufmerksamkeit“

„Du kannst dich selbst nicht ausstehen“

In den USA hat allerdings auch schon eine Braut einen Tag nach der Hochzeit die Scheidung eingereicht – wegen einer dummen Aktion.

Selbst ist die Frau: Der Trend zur Selbsthochzeit - in Deutschland verboten

Aber Sofi Maure ist nicht die erste Frau, die sich selbst geheiratet hat. In Brasilien heiratete ein Model sich selbst und auch prominente Persönlichkeiten wie Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez oder Topmodel Adriana Lima haben sich bereits sich selbst das Ja-Wort gegeben. Lima schrieb 2017 auf Instagram: „Der Ring ist symbolisch, ich verspreche mich damit mir selbst und meinem Glück und ich bin mit mir verheiratet.“

In einem Interview mit dem Rolling Stones erzählte Gomez, dass ihre Selbsthochzeit an ihrem 30. Geburtstag stattfand. „Ich dachte immer, dass ich bis zu meinem 30. Geburtstag verheiratet sein würde. Also schmiss ich mir eben selbst eine Hochzeit.“

Der Trend zur Selbsthochzeit, auch Sologamie genannt, ist in den USA populär. In Deutschland jedoch verboten. Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) definiert eine Ehe als zwischen zwei Personen geschlossene Lebensgemeinschaft. Paragraf 1353 schreibt vor: „Die Ehe wird von zwei Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts auf Lebenszeit geschlossen.“ (Vivian Werg)