Das Wunder von Italien: Kind stürzt aus dem fünften Stock – „Superheld“ fängt es auf

Von: Mark Stoffers

Italien hat einen neuen Superhelden. Ein Mann in Turin rettete geistesgegenwärtig ein kleines Mädchen, das sonst in den sicheren Tod gestürzt wäre.

Turin – In Italien war offensichtlich ein Schutzengel am Werk: Aus noch unbekannten Gründen balancierte ein kleines Mädchen in Turin auf dem Sims eines Gebäudes im fünften Stock. Passanten entdeckten die Vierjährige am Samstagmorgen, ihre Schreie ertönten durch die Straßen. Vergeblich. Das Mädchen fiel.

Doch wie durch ein Wunder stürzte sie nicht in den sicheren Tod. Der Grund: Der beherzte Einsatz eines Mannes, der gerade vorbeikam und sie auffing.

Schutzengel in Italien: Büroangestellter rettet kleines Mädchen in Turin vor dem sicheren Tod

„Ich begann erst wieder zu atmen, als ich sie weinen hörte“, sagte Mattia Aguzzi bei La Repubblica am Samstag (26. August) über sein beherztes Eingreifen, das eine Tragödie verhinderte. Der Vorfall ereignete sich am Vormittag, als sich das kleine Mädchen kurz vor 11 Uhr auf dem Balkon des obersten Stockwerks des Gebäudes befand. Die Carabinieri wurden von einem Mieter des gegenüberliegenden Gebäudes alarmiert, nachdem ein Passant ihn auf die Vorgänge aufmerksam gemacht hatte.

Ein neuer „Superheld“ ist in Italien geboren. Der 37-jährige Büroangestellte aus Turin rettete mit seinem beherzten Eingreifen das Leben eines kleinen Mädchens. © X (ehemals Twitter)/screenshot

Jetzt wird der Büroangestellte als Schutzengel gefeiert. Dabei versucht der 37-Jährige wohl immer noch, zu verstehen, dass sein Eingreifen vor dem Gebäude in der Via Nizza 389 das Leben des vierjährigen Mädchens gerettet hat. Noch ist nicht bekannt, warum sich das Mädchen überhaupt auf dem Sims befand. Die Behörden befinden sich noch immer in der Klärung.

Italiens neuer Schutzengel: „Er war großartig“

„Wir sind vorbeigegangen“, schilderte Gloria Piccolo, die Freundin von Mattia Aguzzi den Vorfall bei La Repubblica. „Wir hörten einen Mann vom Balkon des gegenüberliegenden Gebäudes, der sie anschrie und ihr sagte, sie solle dort bleiben“, berichtete Piccolo weiter. „Das Mädchen saß auf dem Sims. Ich habe versucht, alle im Gebäude anzurufen, um sie zu warnen, dass ein kleines Mädchen auf dem Sims saß, aber als ich mich umdrehte, lag das Mädchen bereits am Boden, nachdem Mattia es aus der Luft gepackt hatte.“

„Er fiel auf seine Knie. Sie fing an zu weinen, und in diesem Moment sagten wir: Sie lebt“, erklärte Gloria sichtlich emotional über den Vorfall, der ihren Freund innerhalb kürzester Zeit zu Italiens neuem Schutzengel gemacht hat. „Er war großartig. Der junge Mann vom Balkon auch, und wenn er sie nicht gesehen hätte, hätten wir es nicht bemerkt.“

Superheld in Italien? „Er trainiert, arbeitet als Bankangestellter“

Auf die Frage, ob ihr Freund ein Superheld sei, antwortete Piccolo: „Er trainiert, arbeitet als Bankangestellter. Es geht ihm gut“. Kurz nach Mittag wurde Italiens neuer Schutzengel dann aus dem Krankenhaus entlassen. Ganz und gar kein Superheld war hingegen ein Mittelmeer-Kellner, der einem Gast wegen „nur“ 500 Euro Trinkgeld nachjagte.

Im Krankenhaus befindet sich auch das kleine Mädchen immer noch. Die Ärzte behalten sie jedoch vorsichtshalber unter Beobachtung, ihr Zustand wird aber als gut eingeschätzt. Ihre Eltern sind bei ihr, die dank Italiens neuem Helden einer Tragödie entgangen sind.

