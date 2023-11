Tiroler sollen für Brenner ab Januar Maut bezahlen – Regionalpolitiker spricht von „Raubzug“

Von: Johannes Welte

Österreich krempelt sein Mautsystem um: Künftig sollen auch Anwohner der Brennerautobahn zahlen, für die die Transitstrecke bislang mautfrei war. Es regt sich Protest.

Innsbruck/Wien – Eine gute Nachricht gibt es für Urlauber und Ausflügler, die gerne die idyllischen Landschaften und kulturellen Attraktionen Österreichs besuchen. Oder die Alpenrepublik für eine Reise nach Italien, Slowenien oder Kroatien durchqueren wollen. Zum 1. Januar 2024 führt die Alpenrepublik eine neue Tagesvignette für 8,60 Euro ein. Die Zehntagesvignette verteuert sich für Autofahrer von 9,90 Euro auf 11,50 Euro, die Zweimonatsvignette wird mit 28,90 Euro sogar um zehn Cent billiger. Der Preis der Jahresvignette bleibt mit 96,40 Euro gleich.

Österreich ändert Mautsystem: Für Kurzzeit-Urlauber wird Vignette billiger

Freiwillig macht die staatliche Autobahnfirma Asfinag das aber nicht. Vielmehr setzt sie EU-Vorgaben durch – genau genommen die neue EU-Wegekostenrichtlinie. Eigentlich will die EU weg von zeitbezogenen Mautsystemen wie der Vignette. Und dafür Autobahngebühren nach Strecke einführen, wie es am Brenner, an der Tauernautobahn oder in Frankreich und Italien im gesamten Autobahnnetz kassiert wird.

Als Kompromiss wurde nun die neue Zeitstaffel für die Vignette in Österreich beschlossen. Die ist vor allem für Touristen interessant, die nur einen Tagesausflug nach Österreich machen wollen oder auf der Durchreise sind. Für einen Zweiwochenurlaub benötigt man allerdings nach wie vor zwei Zehntagespickerl, das Zweimonatspickerl ist wiederum teurer.

Anwohner der Brennerautobahn mussten dort bislang keine Maut bezahlen. Das ist bald vorbei. © IMAGO

Autobahnbetreiber überrumpelt Anwohner mit brisanter Änderung

Das Parlament in Wien hatte vorige Woche die Vignetten-Änderungen beschlossen. Am Mittwoch (22. November) teilte dann der staatliche Autobahnbetreiber Asfinag nicht nur diese alte „Neuigkeit“ mit, sondern überraschte rund 15.000 Pendler und Anwohner der Tiroler Brennerautobahn mit in einer unangenehmen Änderung. Die Bewohner des Stubaitals und des Wipptals (das Tal von Innsbruck zum Brenner) mussten bislang für die österreichische Brennerautobahn keine Maut bezahlen, wenn sie das Jahrespickerl hatten.

Ab Januar müssen aber auch sie die Extra-Maut auf der Transitroute bezahlen. Allerdings wird für sie nur der Betrag fällig, den sie für eine einfache Fahrt berappen müssen: Am Brenner sind das für ein Auto elf Euro. So viel wird die bislang kostenlose „Mehrfahrtenkarte“ dann für sie kosten. Analog gilt das übrigens auch für Anwohner der Tauernautobahn, der Arlbergschnellstraße zwischen Landeck nach Bludenz sowie der Pyhrnautobahn von Wels Richtung Graz.

Tiroler Politiker schimpft über „Raubzug“

Die Tiroler Volkspartei ist dennoch empört. „Aus heiterem Himmel und ohne mit der Region zu reden, kündigt die Asfinag an, dass die Bevölkerung im Wipp- und Stubaital künftig Maut bezahlen muss“, schäumte der Landtagsabgeordnete Florian Riedl vom Tiroler Ableger der ÖVP.

„Dass das Wipp- und Stubaital weiter als Maut-Melkkuh der Republik herhalten muss und die Einnahmen nach Wien zum Stopfen von Budgetlöchern fließen, sehen wir nicht mehr ein“, so Riedl weiter. Die Asfinag müsse nun darlegen, wie das Geld zur Entlastung der Bevölkerung eingesetzt werde. „Dieser Maut-Raubzug muss ein Ende haben, denn die Bevölkerung ist vom Verkehr schon genug belastet.“

Für Nicht-Anwohner wird eine Jahreskarte für die österreichische Brennerautobahn übrigens günstiger: Sie kostet künftig 66 Euro, bisher waren es 114 Euro, bei Vorlegen einer Jahresvignette zahlte man 74 Euro. Die Streckenjahreskarte für die Tiroler Brennerautobahn lohnt sich somit ab der siebten Fahrt.