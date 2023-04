Besoffen auf Boje: Brite harrt nach Partynacht vor Thailands Küste aus

Von: Teresa Toth

In Thailand rettet sich ein junger Mann auf eine Boje, nachdem er betrunken schwimmen gegangen war. Dass ihn ein einheimischer Fischer fand, war großes Glück.

Pattaya – Ein Bootsführer hat vor der Küste Thailands eine ungewöhnliche Entdeckung gemacht: Mitten im Meer klammerte sich ein junger Mann in Badehose an eine gelbe Boje. Der Brite hatte offenbar zu viel getrunken und wartete auf Rettung, die ihn sicher zurück an Land bringt.

Stadt Pattaya Lage Ostküste des Golfs von Thailand Einwohner 119.532

Wie die Bild berichtet, hatte der Brite am 29. März um 7:00 Uhr morgens im Rausch beschlossen, sich im kühlen Nass zu erfrischen. „Ich wache auf, ich gehe raus. Oh, schwimmen ist eine gute Idee. Ich schwimme, schwimme, schwimme“, erzählte der junge Mann dem einheimischen Fischer, der dem hilfslosen Betrunkenen auf sein Schiff half und das Szenario filmte. Auf dem Video ist zu sehen, wie er lächelnd auf dem Schwimmkörper steht und den Daumen hebt, um von dem vorbeifahrenden Boot mitgenommen zu werden.

Brite von Boje in Thailand gerettet: Tourist schwamm drei Kilometer im Rausch

Laut der britischen Tageszeitung Daily Mail machte der Mann Urlaub in der Partystadt Pattaya und hatte wohl während einer Partynacht zu viel getrunken. Ganze drei Kilometer soll der Mann geschwommen sein, bis ihn seine Kräfte verließen und er sich auf die Boje rettete. Wie bedrohlich seine Lage war, schien dem Mann nicht bewusst zu sein. Taumelnd erzählte er dem einheimischen Bootsführer von seiner Schwimmaktion.

Gegenüber Daily Mail erklärte der Bootskapitän Charawat Rasrikrit, dass der junge Mann unverletzt sei und er ihn zu seinem Hotel am Strand zurückgebracht habe. Dass er den britischen Touristen auf der Boje überhaupt fand, sei großes Glück gewesen, da Feiertag war und dann für gewöhnlich kaum Boote unterwegs seien. „Vielleicht hat mich der Buddha in diesen Bereich des Meeres gebracht, um ihm zu helfen“, so Rasrikrit.

Drei Kilometer soll der Brite geschwommen sein, bis er sich auf die Boje rettete und auf Hilfe wartete. © KameraOne Panorama/Screenshot/Watt Thongdee/dpa

Brite vor Küste Thailands gerettet: „Viele Touristen, die in Schwierigkeiten geraten“

Allerdings soll es nicht das erste mal gewesen sein, dass er auf einen Tourist traf, der Hilfe benötigte, wie der Thailänder erzählt. „Ich sehe, dass viele Touristen hier in Schwierigkeiten geraten. Viele benehmen sich seltsam, wenn sie hierher kommen.“ (tt)

