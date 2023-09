Wetter löst Mückenplage auf Mallorca aus – Sorge vor gefährlichem Virus wächst

Von: Hannes Niemeyer

Lästige Begleiter im Spätsommer: Mallorca wird von einer Mückenplage heimgesucht – eine invasive Art schürt außerdem Sorge vor einem gefährlichen Virus.

Palma de Mallorca – 30 Grad und Sonnenschein auf Mallorca! Auf der liebsten Urlaubsinsel der Deutschen ist der Sommer noch längst nicht vorbei. Bestes Wetter erfreut die Einheimischen wie auch die Touristen auf der Balearen-Insel auch im späten September. Die angenehm sommerlichen Temperaturen bringen aber auch ihre Schattenseiten mit sich. Eine Mückenplage überrollt die Gegend.

Grund dafür ist das Wetter, das in den vergangenen Wochen nicht immer so sommerlich-schön war. In der vergangenen Woche hat es teils heftig geregnet auf Mallorca. Und die hohen Temperaturen in Verbindung mit der auftretenden Feuchtigkeit sind geradezu ein Paradies für die Verbreitung der stechenden Plagegeister. Die Regenfälle füllten Pfützen und Wasser-Behältnisse wieder auf, in denen Mückenlarven wunderbar wachsen können.

Mückenplage auf Mallorca – vorerst keine Besserung in Sicht

Derzeit sei für die Mücken Hochsaison, erklärt Miguel Ángel Miranda, Professor für Zoologie an der Balearen-Universität Uib gegenüber der Mallorca-Zeitung. Eine schlechte Nachricht hat der Wissenschaftler auch noch: Die Plage hält noch ein wenig an. Wegen der anhaltend hohen Temperaturen ist ein Abebben bis in den Oktober hinein unwahrscheinlich. „Wenn die Temperaturen sinken, sterben die Mücken“, erklärt Miranda. Das könnte aber laut aktueller Wetterprognosen noch ein wenig hin sein.

Es summt im Spätsommer auf Mallorca: Die Insel erlebt eine Mückenplage – auch die Tigermücke breitet sich aus. © Ennio Leanza / Clara Margais /dpa (Montage)

Damit allerdings nicht Problem genug. Eine ganz spezielle Mücken-Art, die sich invasiv auf Mallorca eingenistet hat, bereitet auf der Insel große Sorge. Die Asiatische Tigermücke ist dort zuletzt mehr und mehr heimisch geworden. Ihr Überleben ist nicht so stark an Witterungen geknüpft, sie umschwärmt die Touristen auch bei besonders hohen Temperaturen – und das auch mitten am Tag.

Mückenplage schürt Sorge vor gefährlichem Virus – Tigermücke kann Dengue-Fieber verbreiten

Das Hauptproblem an der Tigermücke: Die Art überträgt immer wieder potenziell gefährliche Krankheiten, ist bekannt dafür, etwa das Dengue-Fieber weiterzugeben. Mit dem Virus infiziert verursacht es beim Menschen eine schwere grippeähnliche Erkrankung. Auf der Balearen-Nachbarinsel Ibiza traten in diesem Jahr bereits Infektionsfälle auf, wie t-online.de berichtet. Auf Mallorca wurde bisher keine Infektion mit dem Virus gemeldet.

Wie schnell sich das ändern kann, zeigt aber ein anderes Beispiel: Mit den Mücken und der Krankheitsübertragung hatte in diesem Jahr bereits der Gardasee zu kämpfen. Dort traten Fälle von Dengue-Fieber auf und sorgten für Aufruhr. Aufgrund der Tigermücke und ihrer potenziell übertragbaren Krankheit passte das Auswärtige Amt für die Region in Italien gar die Reisewarnung an.

Eine positive Nachricht gibt es allerdings trotzdem für die Mallorquiner. Auch wenn eine derartige Mückenplage lästig ist, beschreibt Experte Miranda sie gegenüber der Mallorca-Zeitung als „total gewöhnliche Situation“. Und generell ist der Lebenszyklus der Mücken nicht gerade groß, liegt nur bei rund einem Monat. Gibt es in dieser Zeit nicht ausreichend Nachwuchs, etwa aufgrund von zu niedrigen Temperaturen, dann verringert sich die Population auch schnell wieder. Bis dahin heißt es für den Urlaub auf Mallorca aber wohl: Mückenspray nicht vergessen. (han)