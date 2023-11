Süß oder unheimlich? Frau bittet Nachbar von gegenüber per Treppenhaus-Zettel um Date

In Berlin müssen die Fensterscheiben wohl sauber sein. Eine Frau findet ihren Nachbarn ansprechend – und spricht ihn über einen Aushang im Treppenhaus an.

Berlin – Wo lernt man heutzutage eigentlich noch jemanden kennen? Im digitalen Zeitalter von Home-Office und Co. Nun ja, vielleicht ja sogar nebenan. Das dachte sich auch eine Frau in Berlin, die sich augenscheinlich ziemlich in ihren Nachbarn verguckt hat. Ihre Zuneigung offenbart sie ihm auf die alte Schule – und zwar mit Zettel und Stift.

„Liebster Nachbar vom 3. Stock des Vorderhauses rechts“: Frau bittet per Aushang um ein Date

Hängen Zettel im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses, finden sich darauf eher selten liebevolle Worte. Meist werden die Nachbarn mit recht scharfer Wortwahl zur Räson gebeten. In einer Nachbarschaft im Berliner Stadtteil Friedrichshain schlägt die Verfasserin des Zettels sanftere Töne an. Über die Instagram-Seite Notesofberlin drang die wohl eigentlich privat gemeinte Nachricht an die Öffentlichkeit.

„Liebster Nachbar vom 3. Stock des Vorderhauses rechts“, heißt es da in dem Liebes-Brief der Neuzeit. „Super gerne“ würde die Dame ihren Nachbarn von gegenüber kennenlernen. Weil der so „sympathisch und smooth“ aussieht, würde sie ihn gerne mal auf einen Glühwein treffen und hinterlässt neben lieben Grüßen ihre Handynummer.

Fragt sich: wie sieht denn ein „smoother“ Nachbar aus? Unter Jugendlichen bedeutet der Begriff so viel wie „geschmeidig“ und wird oftmals für besonders geistreiche Anmach-Sprüche verwendet. Ganz anders also als das diesjährige Jugendwort 2023 - goofy, das eher seltsames Verhalten beschreibt. Geht es nach der Meinung einiger User, treffe letzterer Ausdruck deutlich besser auf den plumpen „Liebes-Zettel“ zu.

„Zeit, Vorhänge zu kaufen“ – Nutzer halten wenig von Liebesbrief im Treppenhaus

Denn so wirklich „smooth“ kam die Anmache der Dame bei vielen wohl nicht rüber. „Nicht mal daheim hat man seine Ruhe“, schreibt etwa ein Nutzer. „Zeit, Vorhänge zu kaufen“, stimmt ein anderer belustigt ein. Einer will gar eine Sexismus-Debatte aus dem Brief herauslesen: „Vertauscht man die Rollen, wäre das creepy as f*ck.“ - und damit alles andere als die feine englische Art.

Eine Person räumt ein, dass es schon eine süße Geste sei, versteht aber nicht, warum die Dame nicht einfach bei ihren Nachbarn geklingelt habe. Womöglich weil sie mitbekommen hat, dass dieser Schuss bei so manchen Nachbarn auch nach hinten losgehen kann.

Eine Userin beweist: Das Glück kann sehr wohl nebenan wohnen

Ob das Glück für die Hauptstädterin denn nun wirklich nebenan wohnt und der Nachbar auf das verlockende Glühwein-Date eingegangen ist, oder ob das Kapitel „Nachbarschaftsliebe“ schon nach einer Seite beendet ist, wird nicht aufgeklärt. Sehr zum Leidwesen einer Userin. „Schade nur das man nie erfährt wie es ausgegangen ist... Können wir uns da bitte was einfallen lassen?“, spricht sie sicherlich aus der Seele einiger ebenso neugieriger Nutzer.

Hoffnung auf ein Happy End macht eine andere Romantikerin: „Also ich habe meinen Nachbarn von gegenüber damals in Bremen über direkten Blickkontakt kennengelernt“, erzählt sie in der Kommentarspalte. Anschließend habe er seine Telefonnummer per DIN A4 Zettel an die Fensterscheibe gehalten. Vielleicht also wärmt ihr ja schon bald nicht nur der Glühwein das Herz.

Und falls nicht, kann sie sich entweder mal auf der Arbeit oder bei ihren Freunden umhören: Laut einer Umfrage durch „Statista“ lernen sich die meisten Verliebten über Bekannte kennen (24 Prozent) oder im Büro (10 Prozent). (rku)