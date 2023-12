Via Malerkrepp im Hausflur befestigter Nachbar-Zettel mit neun Ausrufezeichen lässt viele verdutzt zurück

Von: Andreas Knobloch

Drucken Teilen

Wer in einem Mehrparteienhaus wohnt, der bekommt oft mit, wie Nachbarn sich mit Zetteln oder Aushängen beschweren, wie bei diesem Meisterwerk.

München – Als Mieter in einem Mehrparteienhaus ist der Weg aus dem Gebäude heraus oder wieder hinein oft mit einigen Überraschungen gespickt. Sei es ein „Zu verschenken“-Karton, der durchaus Bußgeld nach sich ziehen kann. Oder Zettel und Aushänge, die von Nachbarn per Hand geschrieben sind. Manchmal wird ein Parkplatz gesucht oder um Hilfe gebeten, hin und wieder sind diese Notizen aber auch direkt an andere gerichtet.

Nachbar-Zettel im Hausflur sprich von „Letzte Warnung!!!“ - danach wirds kurios

Solche Zettel sind in Deutschland bekannt. Auch einschlägige Social-Media-Seiten zeigen solche Aushänge sehr gerne. Ob auf Instagram, der Plattform X (vormals Twitter) oder auch Reddit. Die User amüsieren sich häufig, denn solche Briefe an die Nachbarn enthalten oft maßlose Übertreibungen oder weisen auf echte Probleme hin, die sehr skurril sein können. Wie zum Beispiel eine Ekel-Notiz an den Nachbarn aus dem 6. Stock oder ein Party-Warn-Zettel.

Auf Reddit haben sich nun Nutzer über einen mit Malerkrepp befestigten Aushang im Hausflur vom 29.11.2023 lustig gemacht. Das große Problem: Worte, die so nicht stimmen. Im Grunde verstehen viele, worum es gehen soll, im gleichen Atemzug aber auch nicht. „Letzte Warnung!!! Ab sofort mit Wäsche!!! Tag und Nacht. Nachstille ist, ab 22.00 - 6.00 Uhr. Wir müssen Ordnungsamt M-S. informieren.!!! Nachbarn. 29.11.2023“ steht dort geschrieben.

Ein Malerkrepp an der Tür befestigter Aushang unter Nachbarn lässt einige verdutzt zurück. © Screenshot Reddit / aberBitteLaminiert

Wenn die Nachtruhe zur Nachtstille wird - Zettel in der Nachbarschaft sorgt für schüttelnde Köpfe

Viele können der Grammatik nicht folgen, verstehen aber beim zweiten Mal überfliegen wenigstens, um was es ungefähr gehen könnte. Der Tenor: Die Wäsche bzw. Waschmaschine in der Nacht ist zu laut. „Nachtruhe ab 22 bis 6 Uhr, das ergibt doch alles nicht mal Sinn“, schreibt ein User bei Reddit unter den Zettel. Ein wieder anderer muss über das Wort „Nachtstille“ lachen, wobei wohl die Nachtruhe gemeint ist. „Was? Warnungen mit Wäsche?“, fragt sich jemand. Der Zettel hinterlässt mindestens genauso viele Fragezeichen, wie er Ausrufezeichen (neun insgesamt) beinhaltet.

Neben der wirren Formulierung entbrennt in der Kommentarspalte allerdings der Streit, ob während der Nachtruhe die Waschmaschine laufen darf oder nicht. Theoretisch ist das Waschen erlaubt, jedoch nur dann, wenn es die Zimmerlautstärke nicht übertönt. Wohnen Sie allerdings in einem hellhörigen Haus oder ist die Waschmaschine besonders laut, sollten Sie versuchen, die Nachtruhe einzuhalten. Um dem Zettel noch einen Konter zu verpassen, meinte ein User: „Einfach einen Zettel daneben aufhängen mit den Worten: Zettel aufhängen verboten.“ Das Problem in dem Mehrparteienhaus wird wohl so schnell nicht gelöst sein, im Gegensatz zu einem Aushang aus Berlin, in dem sich ein Anwohner für seine Lautstärke entschuldigt. (ank)