Edel oder eklig? Baulöwe schlürft auf Sylt Austern mit Ketchup

Richard Lugner bei Gosch

+ © Rüdiger Wölk/Kurt Piles/imago Der österreichische Baulöwe Richard Lugner mag Austern nur mit Ketchup. (Montage: kreiszeitung.de) © Rüdiger Wölk/Kurt Piles/imago

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Dagmar Schlenz schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Sylter Royal gilt als Königin unter den Austern. Aber mit Ketchup? Auf jeden Fall, findet der Österreicher Richard Lugner, der im August Urlaub auf Sylt macht.

List/Sylt – Ganz im Norden der Insel Sylt wird sie gezüchtet: die Auster „Sylter Royal“. Und in List auf Sylt kann man diese Spezialität auch gleich frisch verkosten. Bei „Fisch-Papst“ Jürgen Gosch zum Beispiel, der dort sein Nobel-Restaurant „Jünne“ und weitere Restaurants betreibt. Bei ihm war Mitte August auch der Österreicher Richard Lugner zu Gast und bestellte sieben „Sylter Royal“, Stück 3,90 Euro – mit Tabasco-Sauce und Ketchup. Etwas ungewöhnlich, aber der Baulöwe ist nicht der Einzige mit diesem „speziellen“ Geschmack.

Name: Sylter Royal Muschelart: Auster Natürlicher Lebensraum: flache Tiedegewässer Züchter: Dittmeyer's Austern Compagnie GmbH

Richard Lugner schlürft bei Gosch Austern mit Ketchup

Manche kommen nur für einen Tagesausflug nach Sylt, andere verbringen ihren Sommerurlaub auf der Nordseeinsel. So auch der österreichische Baulöwe und Unternehmer Richard „Mörtel“ Lugner, der Mitte August Urlaubsgrüße von der Promi-Insel Sylt sendet. Mit Begleiterin Andrea würde er auf der Nordseeinsel die Zeit im Strandkorb oder bei einer Radtour über die Insel genießen, berichtet er der österreichischen Tageszeitung Kurier. Während seinem Aufenthalt stattete er auch dem Sylter Urgestein Jürgen Gosch in List einen Besuch ab, um dort Austern mit Ketchup zu schlürfen.

Dieser etwas ungewöhnliche Gaumenschmaus ist nach eigenen Angaben eines von Lugners Lieblingsessen und wurde schon zu seinem 78. Geburtstag aufgetischt. Heute ist „Mörtel“ 90 – und Austern mit Tabasco-Sauce und Ketchup schmecken ihm immer noch am besten. International bekannt ist der Unternehmer Lugner durch seine Auftritte beim Wiener Opernball, zu dem er jedes Jahr mit einer prominenten Begleitung erscheint. Beim diesjährigen Neustart des Wiener Opernballs war Hollywood-Legende Jane Fonda an seiner Seite, während vor der Tür Aktivisten für den Klimaschutz demonstrierten.

„Auster selbst hat keinen Geschmack“: Auch andere verfeinern mit Ketchup

Frische Austern werden üblicherweise pur oder mit einem Spritzer Zitrone verspeist. Aber auch gratiniert oder mit Käse überbacken findet man die edlen Meeresfrüchte auf manchen Speisekarten. Aber mit Ketchup? Während Spitzenköche eher die Nase rümpfen dürften, schwärmt nicht nur Richard Lugner von diesem besonderen Geschmackserlebnis. Auch Fußball-Legende Lothar Matthäus, der kürzlich harte Kritik an Bayern-Trainer Tuchel übte, fand schon vor 11 Jahren: „Die Auster selbst hat ja keinen Geschmack.“ Tabasco würde ein bisschen Schärfe hereinbringen, dazu die Süße des Ketchups, das sei für ihn ein besonderer Genuss, verriet er im Interview mit dem TV-Sender VOX.

Während hierzulande Austern mit Ketchup eher verpönt sind und Lugner und Matthäus sich die Zutaten für ihre besondere Kreation extra bestellen müssen, sieht es auf der anderen Seite des Ozeans ganz anders aus. In der legendären Grand Central Oyster Bar in New York beispielsweise, in der seit über 100 Jahren Austern serviert werden. Hier bekommt man zu seinen Austern gleich auch ein kleines Töpfchen Ketchup serviert. Und dann wären da noch die „Austern Kilpatrick“, ein australischer Klassiker, bei dem die Austern mit gebratenem Speck, Ketchup, Tabasco- und Worcester-Sauce angerichtet werden. Richard und Lothar würden es mögen.