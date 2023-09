Außergewöhnlicher Fund: Forschende entdecken bislang unbekanntes Urzeit-Tier

Von: Emanuel Zylla

Australien ist bekannt für Koalas. Wie Forschende nun herausgefunden haben, erfreuen sie unseren Planeten schon seit Millionen von Jahren mit ihrer Niedlichkeit.

Alice Springs – Der Koala ist wohl einer der bekanntesten Symbole Australiens. Kinder und Erwachsene sind sich einig: Der speckige Eukalyptus-Liebhaber mit seinen schwarzen Knopfaugen ist einfach nur putzig – so weit, so bekannt. Doch nun überrascht die Forschung der Flinders University im südaustralischen Adelaide mit neuen Fakten zu Urahnen des Beuteltiers, wie dpa berichtete. Der prähistorische „Lumakoala“ soll vor circa 25 Millionen Jahren gelebt haben.

Der Artikel zur Studie vom Paläontologen Arthur Crichton wurde im Wissenschaftsmagazin „Scientific Reports“ veröffentlicht. Demnach habe das Forschungsteam fossile Zähne des Koala-Vorfahren 100 Kilometer südlich von Alice Springs im australischen Outback gefunden. Lumakoalas seien nur 2,5 Kilogramm schwer und wesentlich kleiner als die heutigen Tiere gewesen. Zum Vergleich: Die würden bis zu 14 Kilogramm auf die Waage bringen.

Ausgrabungsarbeiten im australischen Outback. Forscher haben im australischen Outback die Überreste einer bisher unbekannten prähistorischen Koala-Art entdeckt © Arthur Crichton/dpa

Fund von Urzeit-Zier in Australien: Forschende schließen offenbar Wissenslücke

Die gefundenen Zähne würden Aufschluss darüber geben, dass der „Lumakoala ein Mitglied oder ein naher Verwandter der Koala-Familie ist“, aber auch Ähnlichkeit mit viel älteren Beuteltieren wie dem Thylacotinga und Chulpasia habe. Überreste von denen seien in einer 55 Millionen Jahre alten Fundstelle namens Tingamarra in Australiens Nordosten entdeckt worden, so Crichton.

„In der Vergangenheit wurde vermutet, dass die rätselhaften Thylacotinga und Chulpasia eng mit Beuteltieren aus Südamerika verwandt sein könnten“, erklärte der Wissenschaftler der Flinders University. Die neue Erkenntnis: Die beiden Spezies könnten frühe Verwandte von Koalas, Wombats, Kängurus und Possums sein. „Diese Tierordnung namens Diprotodontia ist heute äußerst vielfältig, aber über die erste Hälfte ihrer Entwicklung ist aufgrund einer langen Lücke in den fossilen Funden nichts bekannt.“

Der prähistorische Lumakoala war wesentlich leichter und kleiner als sein heutiger Nachfahre, hatte aber auch einen ähnlichen Ernährungsplan. © dpa / Arthur Crichton

Forschende finden Fossilien von Urzeit-Koala in Australien: Fund kann „Verständnis revolutionieren“

Der Co-Autor des Fachartikels, Robin Beck, von der britischen University of Salford, ergänzte: „Dies zeigt, wie die Entdeckung neuer Fossilien wie des Lumakoalas, auch wenn sie nur aus wenigen Zähnen bestehen, unser Verständnis von der Geschichte des Lebens auf der Erde revolutionieren kann.“

Koalas gelten in einigen Bundesstaaten Australiens als bedrohte Tierart. Ihnen machen anhaltende Dürren, Buschbrände, Krankheiten und der Verlust des Lebensraums zu schaffen. (dpa/zy)