Auf Golfplatz: Känguru tritt am Boden liegende Frau mehrfach - Opfer muss in Krankenhaus

Von: Patrick Huljina

Eine 69-Jährige wurde im australischen Queensland von einem Känguru angegriffen. Die Frau musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gold Coast - Kängurus gelten als niedliche Tiere. Zahlreiche Touristen, die nach Australien reisen, wollen das Nationaltier während ihres Aufenthalts in Down Under unbedingt sehen. Doch die Beuteltiere können auch gefährlich sein: Fühlen sie sich bedroht, können sie durchaus aggressiv werden, boxen oder sogar treten. Im australischen Bundesstaat Queensland wurde eine Frau nun beim Golfspielen von einem Känguru attackiert.

Wie mehrere einheimische Medien berichten, geschah der Angriff auf einem Golfplatz in Arundel – einem Vorort der Großstadt Gold Coast. Die Region an der Ostküste des Landes, unweit von Brisbane, ist auch bei Touristen sehr beliebt.

Australien: Känguru attackiert Frau auf Golfplatz – schwere Verletzungen

Das Känguru habe ohne jede Vorwarnung angegriffen und die 69-jährige Australierin plötzlich umgetreten, berichtete der Sender 9News. Warum das Tier ohne vorausgegangene Provokation die Frau attackierte, sei unklar. „Sie ist mit diesem ersten Tritt auf den Boden gefallen, und während sie am Boden lag, wurde sie weitere Male von dem Känguru getreten“, erklärte Joel McEwan, Einsatzleiter von Queensland Ambulance.

Die angegriffene Frau habe erhebliche Wunden am Kopf und am Kiefer sowie an Armen und Beinen davongetragen, hieß es in dem Bericht weiter. Das Opfer sei jedoch „in stabilem Zustand“ in ein Krankenhaus gebracht worden, teilten die örtlichen Notdienste am Freitag (29. April) via Twitter mit.

Kängurus können durchaus aggressiv werden, treten und boxen. (Symbolbild) © Ardea/IMAGO

Australien: Dritter Känguru-Angriff seit Mitte März

Das Umweltministerium von Queensland erklärte, Kängurus seien normalerweise eher friedvoll. Sie könnten jedoch aggressiv werden, wenn sie sich bedroht fühlten. „Obwohl das Risiko, dass das passiert, sehr gering ist, müssen wir in der Nähe der Tiere dennoch vorsichtig sein“, hieß es.

Laut 9News war der Känguru-Angriff auf die Golferin bereits der dritte seit Mitte März in Australien. Im Bundesstaat Victoria stieß eines der Tiere eine Jugendliche von ihrem Motorrad. Die 14-Jährige lag mit Verletzungen zehn Tage im Krankenhaus. Ebenfalls im März wurde ein Kind im Bundesstaat New South Wales auf dem heimischen Grundstück von einem Känguru attackiert und schwer verletzt.

In den vergangenen Monaten wurde Australien immer wieder von schweren Überschwemmungen heimgesucht. Das hat fatale Auswirkungen für die Tierwelt in Down Under. (ph mit dpa)