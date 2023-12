„Alle sind durchgedreht“: Schulbus rollt auf Zapfsäulen zu – Video zeigt grandiose Reaktion eines Mädchens

Von: Julian Mayr

Drucken Teilen

Ein Bus voller Schüler machte sich in Australien ohne Fahrer selbstständig. Den Crash mit einer Tankstelle unterband nur das mutige Eingreifen einer Schülerin.

New South Wales – Ans Steuer eines Fahrzeugs darf die 14-jährige Isabelle Miller eigentlich noch nicht. Schon gar nicht eines Schulbusses. Am 22. November griff die junge Australierin jedoch beherzt nach dem Lenkrad – und verhinderte damit möglicherweise eine Katastrophe.

14-Jährige lenkt Schulbus in höchster Not – war aber eigentlich im falschen Bus

Im Nordosten des Bundesstaates New South Wales in Australien hatte sich am Nachmittag des 22. November ein Schulbus ohne Fahrer am Lenkrad plötzlich in Bewegung gesetzt. An Bord sollen sich lokalen Medienberichten zufolge rund 20 Schüler befunden haben. Wie Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, rollte der Bus aufgrund leichten Gefälles über eine Straße und direkt auf eine Tankstelle zu. Isabelle Miller erkannte den Ernst der Lage und lenkte den Bus weg von den Zapfsäulen.

Nur das mutige Eingreifen eines Mädchens konnte in New South Wales das Verunglücken eines Schulbusses verhindern. (Symbolbild) © CMB/Imago

„Alle sind durchgedreht. Niemand hat etwas unternommen, um den Bus zu stoppen, also bin ich nach vorne gelaufen und habe ihn vor einem Zusammenstoß bewahrt“, schilderte Miller im australischen Frühstücksfernsehen. Dabei hätte die Schülerin gar nicht im Bus sein sollen. Wie The Sydney Morning Herald berichtet, hatte sie den falschen Bus bestiegen und war bereits auf Weg heraus, als das Fahrzeug sich in Bewegung setzte. Der Guardian schreibt, sie habe nur an Bord verweilt, um mit Freundinnen zu plaudern.

Rettungstat von Schülerin verhindert wohl Schlimmeres

Videoaufnahmen des Geschehens zeigen, wie zwei Personen ihre Wagen auftankten, während der Bus vom Parkplatz vor der Schule losrollte. Zudem ist zu sehen, wie ein Lehrer versucht, den Bus per Schieben umzulenken. „Wenn der Bus gegen die Zapfsäule geprallt wäre, wäre sie im schlimmsten Fall explodiert“, kommentierte der Betreiber der Tankstelle gegenüber ABC News die Rettungstat.

Die Polizei untersucht noch, wie es zu dem plötzlichen Losfahren des Busses kommen konnte. Der Busfahrer befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht im Bus und soll sich im Gespräch mit einem Lehrer befunden haben, schreibt der Guardian. Erst im Juni 2023 war es im selben Bundesland zu einem tödlichen Busunglück nach einer Hochzeitsfeier gekommen, bei dem mehr als zehn Menschen den Tod fanden. Anfang Oktober 2023 kamen 21 Menschen bei der Bus-Tragödie in Venedig ums Leben.