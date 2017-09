Auto prallt gegen DHL-Laster: Frau und zwei Kleinkinder sterben

Die Frau hat wohl in der Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug verloren.

Ein furchtbarer Unfall hat sich in Rheinland-Pfalz ereignet: Ein Pkw und ein DHL-Auto sind zusammengeprallt. Eine Frau und zwei Kleinkinder verloren ihr Leben.

Morbach - Eine Frau und zwei Kleinkinder sind am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall in Rheinland-Pfalz getötet worden. Nähere Angaben zur Identität der Getöteten machte die Polizei zunächst nicht. Die Opfer müssten erst identifiziert werden, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Nach seinen Angaben verlor die Frau in einer Kurve im Kreis Bernkastel-Wittlich die Kontrolle über ihren Wagen, der daraufhin in den Gegenverkehr geriet und gegen einen Lastwagen prallte. Die Fahrerin und die Kinder starben noch an der Unfallstelle.

Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Weshalb es zu dem Unfall kam, stand zunächst nicht fest. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 30 000 Euro.

dpa