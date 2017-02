Auto von schwedischem Polizeichef explodiert

Stockholm - Das Auto eines Polizeichefs ist in Schweden in der Nacht zum Montag explodiert. Die Umstände sind noch ungeklärt, sagte ein Polizeisprecher.

Der Wagen war vor dem Haus des Beamten in einem Villenviertel nördlich von Stockholm geparkt gewesen. Der Polizeichef hatte nicht darin gesessen. Er und seine Familie wurden am Montag in Sicherheit gebracht.

Was die Explosion ausgelöst hat und wer dafür verantwortlich ist, konnten die Ermittler zunächst nicht sagen. Sie gehen davon aus, dass der Wagen des Polizeichefs gezielt ausgesucht wurde. Drohungen gegen den Mann seien der Polizei aber nicht bekannt, sagte ein Sprecher in Stockholm.

dpa

