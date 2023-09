Neuer Name für Autobahn: A44 wird jetzt zur A448 – Änderung hat historische Gründe

Die A44 wird unbenannt und heißt von jetzt an A448, die Arbeiten laufen bereits. Doch warum bekommt die Ost-West-Verbindung in NRW einen neuen Namen?

Bochum – Ein neuer Autobahnnahme auf den Verkehrsschildern wird zukünftig bei einigen Autofahrern in NRW Verwunderung auslösen. Bereits seit Jahrzehnten kennen die Menschen das Autobahnteilstück zwischen Bochum, Witten und Dortmund als A44. Doch nun wird die Strecke zur A448 umbenannt, neue Verkehrsschilder werden bereits montiert. „Das wird erstmal eine Umstellung für die Menschen sein“, teilt Nicola Santen von der Autobahn Westfalen GmbH dazu mit. Der neue Name hat mit der Geschichte der A44 zu tun.

Aus A44 wird die A448: Namensänderung an wichtiger Autobahn in NRW hat historische Gründe

Die A44 ist eine wichtige Ost-West-Verbindung in NRW, deren Bau aber nur in Teilen umgesetzt wurde. Einer dieser Teilstücke führt vom Autobahnkreuz Bochum/Witten (A43) bis zum Kreuz Dortmund/Witten (A45). „Mit dem Ausbau des sogenannten ‚Bochumer Rings‘, der Südumfahrung der Stadt, entstand die neue A448. Dieses Teilstück führt vom Kreuz Bochum/Witten zur A40 und führt somit die A44 weiter Richtung Westen“, so die Autobahn Westfalen GmbH.

Doch warum die Umbenennung? „Die Strecke von Dortmund bis zum Bochumer Westkreuz hat nicht den Charakter einer großen Bundesautobahn“, erklärt Santen. „Stattdessen wird sie zukünftig als wichtige Regionalautobahn betrachtet“. Und diese werden eben nicht zwei-, sondern dreistellig nummeriert.

Zukünftig heißt die A44 zwischen Bochum, Witten und Dortmund A448. © Autobahn Westfalen GmbH

Die Arbeiten an den Schildern haben bereits im August begonnen. Derzeit werden parallel die Schilderbrücken und die Schilder am Fahrbahnrand ausgetauscht. Um die Autofahrenden so wenig wie möglich zu belasten, wird die Montage der neuen Schilder nachts durchgeführt, denn: Es müssen dafür Fahrstreifen gesperrt werden. Nächstes Jahr sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. (mg)