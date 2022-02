Baby-Blamage nach Ultraschall: Statt Zwillingen bekommt diese Frau etwas anderes

Von: Anna Lehmer

Eine Ultraschalluntersuchung bestätigte einer werdenden Mutter das Zwillingsglück. Doch dann erfuhr sie, was wirklich in ihrem Bauch war.

Großbritannien - Jade Moore war gerade in der achten Schwangerschaftswoche, als ihr bei einer Ultraschalluntersuchung zur Schwangerschaft gratuliert wurde. Die werdende Mutter durfte sich dabei gleich zweimal freuen, denn ihr wurde gesagt, dass sie Zwillinge bekäme. „Die Ultraschalldiagnostikerin schaute auf den Bildschirm und sagte: ‚Oh, Glückwunsch - zwei Babys!‘“, erzählt die Blondine in einem ihrer TikTok-Videos. Erst später sollte sich herausstellen, dass die Diagnostikerin einen fatalen Fehler begangen hatte. Statt zwei Babys trug Jade etwas ganz anderes in ihrem Bauch.

Schwanger mit Zwillingen: Ultraschall zeigt Außergewöhnliches

Jade Moore erzählt auf TikTok ihre außergewöhnliche Geschichte. In einem Video erinnert sie sich an den lustigen, aber auch schockierenden Moment, als sie zum Ultraschall gegangen ist. Zusammen mit ihrer besten Freundin habe sie zuvor noch gescherzt, was sie tun würde, wenn sie Zwillinge bekommt. „Jedenfalls werden wir in den Ultraschallraum gerufen, die Dame sagt mir, ich solle auf das Bett hüpfen, die Hose runterziehen, damit sie mir ein Taschentuch in den Hosenbund stecken kann, gibt etwas Gel auf meinen Bauch und beginnt“, erklärt Jade im Clip. Dann der Schock: Die Dame gratulierte ihr zu Zwillingen. Jade konnte das kaum glauben und bat die Sonographin, das Gesagte zu wiederholen, woraufhin ihr erneut gesagt wurde, dass sie „zwei Babys“ bekäme.

Ultraschalldiagnostikerin zu werdender Mutter: „So etwas habe ich noch nie gesehen“

Die Freude über die Nachricht hielt sich bei Jade Moore in Grenzen. Ein Baby sei für sie genug, zwei hingegen eine zu große Belastung. Noch einmal legte die Dame ihr „das Ding wieder auf den Bauch, schaut sich noch einmal um und sagt: ‚Oh nein, auf jeden Fall zwei!‘“, so Jade. Sie und ihre Freundin hätten dann auf den Bildschirm geblickt und etwas sehen können, „was wie zwei Säcke und zwei Babys aussieht“. Eines der Babys bewegte sich jedoch schnell. Es flatterte beinahe, woraufhin sich die Diagnostikerin wunderte: „So etwas habe ich noch nie gesehen.“

Zweite Untersuchung klärt Missgeschick auf

Für die Schwangere war die Situation zu viel. Sie sei durchgedreht und halb angezogen von der Liege gesprungen. Durch das Wartezimmer hindurch lief sie zur Toilette, wobei sie „überall hinpinkelte“, erinnert sich die Britin. Nachdem sie sich ein wenig beruhigt hatte, ging sie zurück in den Ultraschallraum, wo man ihr sagte, dass sie für eine transvaginale Untersuchung ins Krankenhaus müsse. „Als ich im Krankenhaus ankam und man die transvaginale Untersuchung durchführte, wollte sie die Bilder sehen, die der letzte Ultraschalldiagnostiker gemacht hatte“, so Jade.

Statt zwei Babys im Bauch: Ultraschall zeigt Aufnahme des Darms

„Ich zeigte sie ihr und sie fing an zu lachen. Dann rief sie eine Kollegin herbei, die ebenfalls zu lachen begann“. Es folgte der Moment, der ihr Leben veränderte. Man sagte ihr, dass sie definitiv schwanger sei. Allerdings nur mit einem Baby. Die Ärztin erklärte Jade, „dass die Sonographin in deinen Darm geschaut hat.“ Sie deutete auf das Ultraschallbild und sagte: „Das, mein Schatz, ist ein Stück Schei*e“.

TikTok lacht über witzige Story: „Das ist mein Baby“

Jade beschloss daraufhin, ihre Geschichte mit der Welt zu teilen. Ein Video zeigt den ersten Scan, auf dem die vermeintlichen Babys zu sehen sind. Jade deutet auf einen dunklen Fleck: „Das ist mein Baby.“ Beim zweiten Fleck sagt sie: „Das ist mein Kot!“ Ihre Follower versetzt sie mit ihrem kuriosen Erlebnis in Hysterie. So schreibt ein Fan: „Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viel gelacht“. Eine andere Dame berichtet von einem ähnlichen Trauma: „Ja, auf dem Scan meines Erstgeborenen kann man einen ganzen Haufen sehen. Ich war beschämt, als sie es mir gezeigt hat!“ Jade Moore ist erleichtert, dass sie nur mit einem Kind schwanger gewesen ist. Mittlerweile ist sie Mutter eines glücklichen und gesunden Sohnes namens Arlo.

